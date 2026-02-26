Demichelis vuelve a Europa: será el nuevo DT del Mallorca con la misión de salvar la categoría

La elección de Demichelis no fue casual. El club valoró especialmente su formación y su experiencia europea. Como futbolista, construyó una carrera sólida en equipos de primer nivel como Bayern Múnich, Málaga y Manchester City. Además, dio sus primeros pasos como entrenador en las divisiones formativas del Bayern, donde se empapó de la metodología alemana y de una estructura de trabajo profesional de alto estándar.