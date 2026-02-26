Demichelis vuelve a Europa: será el nuevo DT del Mallorca con la misión de salvar la categoría

Martín Demichelis regresa oficialmente al fútbol europeo. Tras varios días de negociaciones intensas, el entrenador argentino cerró su vínculo con el Mallorca y asumirá de manera inmediata como nuevo director técnico del conjunto español para afrontar lo que resta de la temporada en La Liga.
El acuerdo, en principio, será hasta junio, coincidiendo con el cierre del actual campeonato. La misión está clara: asegurar la permanencia del equipo en la máxima categoría del fútbol español y estabilizar su rendimiento en un contexto de alta exigencia y escaso margen de error.
Demichelis llega para ocupar la vacante dejada por Jagoba Arrasate en un momento crítico del torneo. El Mallorca atraviesa una etapa delicada en la tabla y necesita recuperar solidez defensiva, orden táctico y confianza colectiva para evitar complicaciones mayores. En ese escenario, la dirigencia apostó por un perfil con experiencia en escenarios de presión y recorrido internacional.
El contrato contempla una evaluación al término de la temporada. Si el objetivo de salvar la categoría se cumple, ambas partes analizarán la posibilidad de extender el vínculo y proyectar un proceso más largo.
La elección de Demichelis no fue casual. El club valoró especialmente su formación y su experiencia europea. Como futbolista, construyó una carrera sólida en equipos de primer nivel como Bayern Múnich, Málaga y Manchester City. Además, dio sus primeros pasos como entrenador en las divisiones formativas del Bayern, donde se empapó de la metodología alemana y de una estructura de trabajo profesional de alto estándar.
Su etapa en River también pesó en la decisión. Allí conquistó el Torneo de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, en un contexto de enorme presión mediática e institucional. Esa capacidad para gestionar planteles competitivos y sostener resultados en escenarios exigentes fue uno de los argumentos que inclinó la balanza a su favor.
Antes de concretar su desembarco en España, Demichelis había sido considerado como candidato para reemplazar a Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata. Sin embargo, el desafío europeo terminó por seducirlo y acelerar su regreso al continente donde se formó como jugador y comenzó a construir su identidad futbolística.
Su experiencia más reciente fue al frente del Monterrey de México, donde continuó sumando rodaje internacional y contacto con planteles de alto nivel competitivo. Ese recorrido le permitió ampliar su mirada táctica y reforzar su perfil como entrenador integral.
Ahora, el reto será inmediato. No habrá demasiado tiempo para ensayos largos ni procesos extensos de adaptación. Demichelis deberá intervenir con rapidez, ordenar al equipo y transmitir una idea clara en un campeonato que no da respiro. La lucha por la permanencia exige carácter, disciplina y resultados.
Para el técnico argentino, este movimiento representa también una oportunidad de relanzar su carrera en Europa. Volver al escenario donde supo competir como defensor central de elite tiene un componente simbólico y profesional. El Mallorca, club histórico del fútbol español, le ofrece una plataforma exigente y a la vez desafiante para demostrar su capacidad en el máximo nivel.
La misión es concreta y urgente: sostener al equipo en Primera División. A partir de allí, recién comenzará la evaluación de un proyecto más ambicioso. Por ahora, Demichelis vuelve a Europa con un objetivo claro y un desafío que pondrá a prueba su temple como entrenador.