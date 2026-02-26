Números de Oro mantiene un pozo de $9.000.000 y renueva la ilusión cada viernes

La expectativa crece entre los tucumanos que semana tras semana participan de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA. En la última edición no se registraron ganadores, por lo que el pozo acumulado se mantiene en $9.000.000, con la posibilidad de duplicarse hasta los $18.000.000 si el cartón ganador tiene el sello “Usuario Tarjeta Sol”.