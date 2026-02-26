“Si llega una oferta, la valoraría”: Coudet habló del interés de River y su posible regreso al club como DT

El entrenador Eduardo “Chacho” Coudet se refirió públicamente por primera vez a la posibilidad de convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo en River. En la previa del partido entre Alavés y Levante por La Liga, el técnico argentino negó contactos formales con la dirigencia del “Millonario”, aunque reconoció que la situación lo toma con naturalidad.
Durante la conferencia de prensa, el DT fue contundente al descartar negociaciones directas. “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por ellos que nadie de River se puso en contacto conmigo. El hubiera o hubiese no existe en el fútbol. Para mí ha sido una semana normal”. De todos modos, dejó abierta la puerta ante un eventual avance oficial. “Si llega una oferta de River, la valoraría”.
El entrenador también destacó la magnitud institucional del club de Núñez al referirse a su relevancia internacional. “Una institución como River está a la altura del Madrid o el Barcelona, es top mundial”. Además, asumió con naturalidad su aparición entre los candidatos. “Es un orgullo que me pongan en la lista. River vive un momento especial porque despide a uno de los entrenadores más importantes de su historia”.
Más allá de sus declaraciones públicas, desde el entorno dirigencial del club argentino reconocen que ya existieron sondeos informales y un entendimiento preliminar. La estrategia actual es mantener la discreción hasta que finalicen los compromisos inmediatos tanto de River como del conjunto español.
La sucesión de Gallardo y los próximos pasos
River afrontará primero el partido ante Banfield, que marcará la despedida de Gallardo en el Monumental, mientras que Alavés disputará un encuentro clave por la permanencia en La Liga. Una vez superados esos compromisos, la dirigencia avanzaría formalmente por Coudet, quien además cuenta con antecedentes destacados como entrenador en Rosario Central y Racing, donde fue campeón en 2018, y experiencias internacionales en México, España y Brasil que lo posicionan como uno de los principales candidatos para iniciar un nuevo ciclo en Núñez.