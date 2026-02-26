“Si llega una oferta, la valoraría”: Coudet habló del interés de River y su posible regreso al club como DT

La sucesión de Gallardo y los próximos pasos

River afrontará primero el partido ante Banfield, que marcará la despedida de Gallardo en el Monumental, mientras que Alavés disputará un encuentro clave por la permanencia en La Liga. Una vez superados esos compromisos, la dirigencia avanzaría formalmente por Coudet, quien además cuenta con antecedentes destacados como entrenador en Rosario Central y Racing, donde fue campeón en 2018, y experiencias internacionales en México, España y Brasil que lo posicionan como uno de los principales candidatos para iniciar un nuevo ciclo en Núñez.