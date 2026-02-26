Secciones
DeportesFútbol

“Si llega una oferta, la valoraría”: Coudet habló del interés de River y su posible regreso al club como DT

El entrenador del Alavés se refirió a la sucesión de Gallardo y destacó la dimensión mundial del club de Núñez.

“Si llega una oferta, la valoraría”: Coudet habló del interés de River y su posible regreso al club como DT
Hace 2 Hs

El entrenador Eduardo “Chacho” Coudet se refirió públicamente por primera vez a la posibilidad de convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo en River. En la previa del partido entre Alavés y Levante por La Liga, el técnico argentino negó contactos formales con la dirigencia del “Millonario”, aunque reconoció que la situación lo toma con naturalidad.

Durante la conferencia de prensa, el DT fue contundente al descartar negociaciones directas. “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por ellos que nadie de River se puso en contacto conmigo. El hubiera o hubiese no existe en el fútbol. Para mí ha sido una semana normal”. De todos modos, dejó abierta la puerta ante un eventual avance oficial. “Si llega una oferta de River, la valoraría”.

El entrenador también destacó la magnitud institucional del club de Núñez al referirse a su relevancia internacional. “Una institución como River está a la altura del Madrid o el Barcelona, es top mundial”. Además, asumió con naturalidad su aparición entre los candidatos. “Es un orgullo que me pongan en la lista. River vive un momento especial porque despide a uno de los entrenadores más importantes de su historia”.

Más allá de sus declaraciones públicas, desde el entorno dirigencial del club argentino reconocen que ya existieron sondeos informales y un entendimiento preliminar. La estrategia actual es mantener la discreción hasta que finalicen los compromisos inmediatos tanto de River como del conjunto español.

La sucesión de Gallardo y los próximos pasos

River afrontará primero el partido ante Banfield, que marcará la despedida de Gallardo en el Monumental, mientras que Alavés disputará un encuentro clave por la permanencia en La Liga. Una vez superados esos compromisos, la dirigencia avanzaría formalmente por Coudet, quien además cuenta con antecedentes destacados como entrenador en Rosario Central y Racing, donde fue campeón en 2018, y experiencias internacionales en México, España y Brasil que lo posicionan como uno de los principales candidatos para iniciar un nuevo ciclo en Núñez.

Temas EspañaClub Atlético River PlateClub Atlético Rosario CentralMarcelo GallardoClub Atlético BanfieldEduardo CoudetArgentinaBanfield
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano
1

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”
2

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos
3

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”
4

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

Agresión en Tafí del Valle: pidieron que se investigue a Ledezma por presunto abuso sexual
5

Agresión en Tafí del Valle: pidieron que se investigue a Ledezma por presunto abuso sexual

Don Chatarrín, Don Gomita y Lengua Floja: los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial
6

"Don Chatarrín", "Don Gomita" y "Lengua Floja": los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial

Más Noticias
Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada

Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

Don Chatarrín, Don Gomita y Lengua Floja: los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial

"Don Chatarrín", "Don Gomita" y "Lengua Floja": los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

Agresión en Tafí del Valle: pidieron que se investigue a Ledezma por presunto abuso sexual

Agresión en Tafí del Valle: pidieron que se investigue a Ledezma por presunto abuso sexual

El fallo de la Corte por el caso Lebbos: llamativa celeridad

El fallo de la Corte por el caso Lebbos: llamativa celeridad

El tercer juicio por el crimen de Paulina Lebbos: un fallo histórico

El tercer juicio por el crimen de Paulina Lebbos: un fallo histórico

Comentarios