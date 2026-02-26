“Me merecía más convocatorias”: la reflexión de un ex San Martín sobre su paso por la selección argentina

El ex mediocampista Alberto “Tino” Costa, recordado por su paso por San Martín, realizó un repaso profundo de su carrera profesional y dejó una reflexión sobre su experiencia en la selección argentina. Tras más de una década y media en el fútbol europeo, el volante consideró que su rendimiento le habría permitido tener una participación mayor con la camiseta nacional. “Fueron tres veces las que estuve en la Selección, pero me merecía más”.
Durante la entrevista, el ex jugador explicó que atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera cuando llegaron sus convocatorias. Argumentó que su continuidad como titular en Europa respaldaba esa sensación y sostuvo que sus actuaciones eran comparables con las de otros futbolistas citados en ese período. “Yo tenía muchos más méritos que muchos de los que estaban yendo”.
Costa también recordó el alto nivel competitivo de aquella generación argentina, marcada por figuras consolidadas en el plano internacional. Reconoció que el contexto era complejo por la calidad del plantel, aunque insistió en que su rendimiento justificaba nuevas oportunidades al menos dentro de las convocatorias. “Por estadística creo que podría haber ido muchas más veces, no hablo de jugar, sino de estar”.
El ex volante evocó además su convivencia con Lionel Messi, a quien describió desde una mirada cercana y cotidiana dentro del grupo. Contó experiencias vividas en concentraciones y viajes internacionales que reflejaban la dimensión que ya tenía el capitán argentino en ese momento. “Messi es una persona muy normal, aunque todo lo que pasa alrededor suyo es único”.
El legado en el “Santo” y una carrera valorada más allá de los títulos
Retirado en 2024, Costa defendió su trayectoria profesional y explicó que el éxito no siempre se mide únicamente por trofeos obtenidos. Recordó sus orígenes y el camino recorrido hasta llegar a la élite del fútbol europeo y vestir la albiceleste. “Yo me considero un ganador en mi vida porque pude ayudar a mi familia y cumplir sueños”. En Tucumán dejó una huella especial con el “Santo”, donde disputó 65 partidos y convirtió 10 goles en dos etapas, incluyendo un recordado tanto en el clásico contra Atlético que permanece en la memoria de los hinchas.