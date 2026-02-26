“Me merecía más convocatorias”: la reflexión de un ex San Martín sobre su paso por la selección argentina

El legado en el “Santo” y una carrera valorada más allá de los títulos

Retirado en 2024, Costa defendió su trayectoria profesional y explicó que el éxito no siempre se mide únicamente por trofeos obtenidos. Recordó sus orígenes y el camino recorrido hasta llegar a la élite del fútbol europeo y vestir la albiceleste. “Yo me considero un ganador en mi vida porque pude ayudar a mi familia y cumplir sueños”. En Tucumán dejó una huella especial con el “Santo”, donde disputó 65 partidos y convirtió 10 goles en dos etapas, incluyendo un recordado tanto en el clásico contra Atlético que permanece en la memoria de los hinchas.