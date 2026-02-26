Tarifa Social SUBE 2026: la guía completa para pagar un 55% menos en transporte

El registro correcto de la tarjeta SUBE ofrece ventajas estratégicas, como la recuperación del saldo ante pérdida o robo y una gestión eficiente de reclamos por errores de cobro. En un escenario de incremento en los costos del transporte, esta tarifa social se posiciona como una herramienta esencial para asegurar la movilidad de millones de usuarios en todo el país. Gracias a este mecanismo, los sectores con mayores necesidades logran reducir el impacto económico de sus traslados diarios de forma significativa.