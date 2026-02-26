Con Icardi ingresando desde el banco, Galatasaray logró una clasificación épica contra Juventus

Golpe final y clasificación histórica

En un cierre cargado de tensión, el conjunto italiano generó situaciones para mantenerse con vida, aunque la falta de eficacia le jugó en contra. Sobre el final, un contraataque culminó con la definición de Baris Yilmaz, que sentenció la eliminatoria y aseguró la clasificación del equipo dirigido por Okan Buruk. Ahora, el conjunto turco espera rival en octavos entre Liverpool o Tottenham, mientras la eliminación profundiza las dudas en la Juventus de Massimiliano Allegri, que atraviesa una temporada irregular.