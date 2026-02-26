El emotivo gesto de Gallardo con los hinchas de River en la previa de su despedida como DT del club

Una despedida sin actos oficiales pero con el reconocimiento de la gente

Más allá de la decisión institucional, todo indica que la ovación del público será inevitable. La hinchada del “Millonario” prepara un recibimiento especial para despedir al técnico más exitoso de la historia del club, en una noche que promete estar atravesada por la emoción y el agradecimiento hacia un ciclo que dejó una huella profunda en River.