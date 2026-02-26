El emotivo gesto de Gallardo con los hinchas de River en la previa de su despedida como DT del club

River se prepara para una noche cargada de emociones en el estadio Monumental, donde enfrentará a Banfield en un partido especial que marcará el cierre del ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador del club. El encuentro representará el final de su segunda etapa al frente del “Millonario”, una salida que tomó por sorpresa al mundo riverplatense.
En la previa del compromiso, el plantel quedó concentrado dentro del estadio tras la última práctica. Allí, el entrenador protagonizó un momento particular cuando se encontró con un grupo de hinchas que aguardaba en el anillo interno con la intención de despedirse y expresarle su apoyo.
Los fanáticos comenzaron a cantarle que “Gallardo es de River y de River no se va”, generando un clima emotivo que llevó al técnico a acercarse para saludarlos. El DT compartió unos minutos con ellos, aceptó fotos, firmó autógrafos y agradeció personalmente las muestras de cariño recibidas en una escena que rápidamente se viralizó entre los simpatizantes.
ð£ï¸ "El MuÃ±e es de River, de River no se va..."— Filo.news (@filonewsOK) February 26, 2026
â¬ï¸ð¥ Un grupo de hinchas se acercÃ³ al Monumental para mostrarle su apoyo a Marcelo Gallardo, quien le pondrÃ¡ fin a su segundo ciclo este jueves, tras el partido contra Banfield.
ð½ï¸ IG @RiverPlate pic.twitter.com/a7nqMBwpOi
Mientras crece la expectativa por el último partido, también trascendió que el entrenador pidió expresamente que no se organizara un homenaje formal durante la jornada. A diferencia de su salida en 2022, rechazó la presencia de invitados especiales o reconocimientos protocolares, buscando una despedida más sencilla y centrada en el equipo.
Una despedida sin actos oficiales pero con el reconocimiento de la gente
Más allá de la decisión institucional, todo indica que la ovación del público será inevitable. La hinchada del “Millonario” prepara un recibimiento especial para despedir al técnico más exitoso de la historia del club, en una noche que promete estar atravesada por la emoción y el agradecimiento hacia un ciclo que dejó una huella profunda en River.