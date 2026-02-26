Duro golpe para Argentinos: perdió con Barcelona por penales y se despidió de la Copa Libertadores
Argentinos Juniors cayó frente a Barcelona de Guayaquil en el estadio Diego Armando Maradona y se despidió de la Copa Libertadores en la Fase 2. El conjunto ecuatoriano se impuso 1-0 durante el tiempo reglamentario, resultado que igualó la serie tras el triunfo previo del “Bicho” como visitante. En la definición desde el punto penal, el equipo visitante fue más preciso y selló el 5-4 que le permitió avanzar de ronda.
Desde el arranque, el equipo dirigido por César Farías intentó asumir una postura ofensiva para revertir la desventaja global. Sin embargo, la primera situación clara fue para el local a través de una jugada que terminó en gol de Nicolás Oroz, aunque la acción fue anulada tras la intervención del VAR por una mano previa detectada por el árbitro Esteban Ostojich, decisión que frenó el impulso inicial del conjunto argentino.
El equipo conducido por Nicolás Diez sintió las ausencias importantes en ataque, especialmente la del delantero Tomás Molina, fuera por lesión, y la de Francisco Álvarez, suspendido tras el partido de ida. En su lugar ingresó Diego Porcel, autor del tanto en Ecuador, aunque esta vez el equipo tuvo dificultades para generar situaciones claras ante una defensa visitante ordenada.
En el inicio del complemento, Hernán López Muñoz contó con una oportunidad concreta para adelantar al “Bicho”, pero el arquero José Contreras respondió con seguridad. Minutos después llegó el golpe decisivo: Jhonny Quiñónez sacó un potente remate desde media distancia que dejó sin opciones a Brayan Cortés y puso el 1-0 que equilibró la serie.
Definición y despedida en los penales
En los minutos finales Argentinos buscó el empate que le diera la clasificación, aunque careció de precisión en los últimos metros frente a un rival que se replegó con eficacia. La igualdad global llevó la definición a los penales, donde Barcelona mostró mayor contundencia pese a que Cortés logró contener dos disparos. Finalmente, la visita ganó 5-4 y avanzó a la siguiente instancia, en la que enfrentará a Botafogo por un lugar en la fase de grupos.