Duro golpe para Argentinos: perdió con Barcelona por penales y se despidió de la Copa Libertadores

Definición y despedida en los penales

En los minutos finales Argentinos buscó el empate que le diera la clasificación, aunque careció de precisión en los últimos metros frente a un rival que se replegó con eficacia. La igualdad global llevó la definición a los penales, donde Barcelona mostró mayor contundencia pese a que Cortés logró contener dos disparos. Finalmente, la visita ganó 5-4 y avanzó a la siguiente instancia, en la que enfrentará a Botafogo por un lugar en la fase de grupos.