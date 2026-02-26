"Enfermo y demente": el furioso ataque de Donald Trump contra Robert De Niro en redes sociales

Fiel a su estilo confrontativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su plataforma Truth Social para lanzar un duro ataque personal contra el oscarizado actor Robert De Niro, luego de que este criticara abiertamente su gestión.
"El trastornado Robert De Niro, otro enfermo y demente con, en mi opinión, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice", escribió el mandatario republicano en una extensa publicación. Elevando el tono de la disputa, Trump fue más allá de los insultos y sugirió que el comportamiento del actor roza la ilegalidad al afirmar que "¡algunas de sus acciones son seriamente delictivas!".
El descargo del jefe de Estado no se limitó únicamente al mundo del espectáculo. En el mismo mensaje, aprovechó para apuntar sus dardos contra las legisladoras demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, a quienes calificó de "lunáticas", manteniendo así su constante enfrentamiento con el ala más progresista de la oposición legislativa.
La crítica de De Niro
El exabrupto presidencial fue una respuesta directa a las recientes declaraciones del intérprete. La estrella de "Taxi Driver" y "El Padrino", conocido por ser un crítico acérrimo del magnate, había participado el lunes en el pódcast "The Best People with Nicolle Wallace", donde dejó un contundente llamado a la acción política.
"Todo el mundo tiene que mantenerse unido para sacarlos y volver a la normalidad", sostuvo el actor de 82 años. Durante la entrevista, De Niro no dudó en alertar sobre el rumbo institucional bajo la actual administración: "La historia es nuestro país, y Trump lo está destruyendo, y quién sabe cuáles son sus razones, pero es enfermizo".
A modo de cierre, el actor lanzó una encendida convocatoria a la movilización ciudadana frente a las políticas de la Casa Blanca: "La gente tiene que resistir, resistir, resistir, resistir, resistir. Es la única manera", zanjó.
Cabe recordar que el año pasado, durante su discurso de aceptación de un premio a la trayectoria en el prestigioso Festival de Cine de Cannes, De Niro ya había aprovechado la vidriera internacional para tachar públicamente al mandatario de "filisteo".