Agenda de TV: a qué hora y dónde ver la despedida de Gallardo como DT de River

Desde las 19.30, River Plate recibirá a Banfield por la Liga Profesional, en un encuentro que será transmitido por TNT Sports. El partido marcará el cierre de ciclo de Gallardo al frente del equipo “Millonario”, en una etapa que dejó múltiples títulos y una huella profunda en el club de Núñez. La expectativa está puesta tanto en el resultado como en el clima que se vivirá en el estadio ante la salida del entrenador más exitoso de la historia reciente del club.