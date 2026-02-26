Secciones
Agenda de TV: a qué hora y dónde ver la despedida de Gallardo como DT de River

Con Leo Messi como líder, Inter Miami jugará un amistoso ante Independiente del Valle, en Puerto Rico.

EL ADIÓS. Marcelo Gallardo cerrará hoy una nueva etapa como entrenador de River Plate. EL ADIÓS. Marcelo Gallardo cerrará hoy una nueva etapa como entrenador de River Plate. FOTO TOMADA DE CONMEBOL.COM
Hace 2 Hs

La agenda de TV de este jueves viene cargada de fútbol, con el foco puesto en la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate y en la presentación de Lionel Messi en un nuevo amistoso con Inter Miami, esta vez, en Puerto Rico.

Desde las 19.30, River Plate recibirá a Banfield por la Liga Profesional, en un encuentro que será transmitido por TNT Sports. El partido marcará el cierre de ciclo de Gallardo al frente del equipo “Millonario”, en una etapa que dejó múltiples títulos y una huella profunda en el club de Núñez. La expectativa está puesta tanto en el resultado como en el clima que se vivirá en el estadio ante la salida del entrenador más exitoso de la historia reciente del club.

Unas horas más tarde, desde las 21, Inter Miami CF se medirá en un amistoso ante Independiente del Valle, con televisación de DSports y Disney+. El encuentro, que se disputará en Puerto Rico, contará con la presencia estelar de Messi, principal atracción del conjunto estadounidense en cada presentación fuera de la MLS.

La programación se completa con duelos de la UEFA Europa League desde las 14.45 por las señales de ESPN, partidos de la Liga Profesional como Racing Club-Independiente Rivadavia y Sarmiento-Unión, además de compromisos por la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

Agenda de TV del jueves 26 de febrero

UEFA Europa League

14.45: Viktoria Plzen-Panathinaikos (ESPN 4)

14.45: VfB Stuttgart-Celtic (ESPN)

14.45: Ferencváros-Ludogorets Razgrad (ESPN 3)

14.45: Crvena zvezda-Lille (ESPN 2)

17: Nottingham Forest-Fenerbahçe (ESPN 2)

17: Genk-Dinamo Zagreb (ESPN 3)

17: Celta de Vigo-PAOK Salonika (ESPN)

17: Bologna-Brann (ESPN 4)

Liga Profesional

17.15: Racing Club-Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

17.15: Sarmiento-Unión Santa Fe (TNT Sports)

19.30: River Plate-Banfield (TNT Sports)

19.30: Estudiantes Río Cuarto-Huracán (ESPN Premium)

Comentarios