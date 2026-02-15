La ciudad de Italia que podría desaparecer: se hunde al vacío por los constantes deslizamientos de tierra

En una pequeña ciudad de unos 25.000 habitantes en Sicilia (Italia) el suelo dejó de ser una base firme y comenzó a convertirse en una amenaza. Calles, viviendas y estructuras enteras quedaron expuestas a un fenómeno que avanza de forma silenciosa pero constante: el terreno se desliza, cede y, en algunos sectores, literalmente se hunde al vacío. Lo que durante años fue una preocupación latente hoy se transformó en un riesgo concreto para la supervivencia misma de la localidad.