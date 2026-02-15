Columna previsional: no todos los trabajadores se jubilan igual

En estos casos, el haber no se calcula sobre su facturación real, sino sobre las categorías por las que aportó a lo largo de toda su vida laboral. Es decir: las categorías de aportante impactarán directamente en el haber futuro. Esta inscripción dependerá de la actividad, la profesión, cantidad de empleados, etc. Muchos profesionales, comerciantes o emprendedores desconocen esta realidad hasta el momento del trámite jubilatorio.