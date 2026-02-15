Sexualmente hablando: demisexuales

La conjunción con “demi” -en francés, “mitad”- equivaldría a “semisexual”. También podría definirse como “estar a mitad de camino”, en una suerte de cruce entre la sexualidad (sea heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, etc.) y la asexualidad. Como en una zona gris (de hecho, es el color que los representa en las banderas).