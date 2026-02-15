Adolescentes en banda

Los jóvenes, a partir del tiempo estructural por el que atraviesan, intentan cernir eso que como un rayo los golpea con el despertar sexual. Si bien cada chico o chica adolescente realiza un procesamiento singular de la sexualidad que cae sobre su cuerpo y su psiquismo, es también en el lazo con sus pares donde irá atravesando este tiempo de pasaje, consolidándose así los lazos de amistad y fraternidad. Agrupados en lugares de encuentro en la entrada de los shoppings, en las fiestas, con sus after o en las previas, en escuelas y clubes, en las esquinas de los barrios o en boliches, se les hace necesario tramitar la posibilidad del encuentro con el cuerpo del otro. Los grupos hacen de apoyatura para el acercamiento adquiriendo consistencia a través de la cohesión grupal y al mismo tiempo la segregación del diferente, del que “no es como nosotros”. Junto a los lazos de fraternidad van a aparecer manifestaciones sintomáticas o actings como el bullying y episodios de violencia que muestran conductas segregativas hacia otro, extraño al grupo, al que se maltrata o expulsa.