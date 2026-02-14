Tafí Viejo celebra el Año Nuevo Chino

El próximo viernes a las 18 horas habrá un acto en la hostería Atahualpa Yupanqui. A las 18.30 horas comenzará el conversatorio “Tucumán piensa en China: desafíos, oportunidades y experiencias”, un espacio organizado por la Fundación del Tucumán, para la reflexión e intercambio sobre los vínculos culturales, económicos y sociales entre la provincia y el país asiático. Posteriormente, a las 21 horas, se llevará a cabo una cena fusión China-Argentina, que combinará sabores y tradiciones de ambas culturas.