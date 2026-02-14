Secciones
Tafí Viejo celebra el Año Nuevo Chino
La danza del dragón, una ceremonia del té y artes marciales. Así será la celebración del Año Nuevo Chino en Tafí Viejo, una propuesta cultural que se desarrollará los días 19, 20 y 21 de este mes. Según anunciaron las autoridades municipales, habrá una amplia grilla de actividades destinadas a promover el intercambio cultural, el conocimiento y el encuentro entre tradiciones de China y Argentina.

El festejo se desarrollará en el Parque Norte de Lomas de Tafí el jueves, en la Hostería Atahualpa Yupanqui el viernes, y en el Mercado Municipal el sábado, donde los concurrentes podrán conocer la Danza del dragón y el león, la ceremonia del té, artes exhibiciones de marciales, y mucho más.

La propuesta cuenta con el apoyo de la Embajada de la República Popular China y de distintas instituciones como la Cámara Argentino China, Instituto Confucio, Fundación del Tucumán, Instituto Tao Te King, entre otras.

Actividades

La apertura se realizará el próximo jueves a las 20, con la actividad “Cine Chino bajo las estrellas”, que tendrá lugar en el Parque Norte de Lomas de Tafí. En la ocasión, se proyectará la película Shadow, una destacada producción del cine chino contemporáneo, en un espacio pensado para el disfrute cultural al aire libre.

El próximo viernes a las 18 horas habrá un acto en la hostería Atahualpa Yupanqui. A las 18.30 horas comenzará el conversatorio “Tucumán piensa en China: desafíos, oportunidades y experiencias”, un espacio organizado por la Fundación del Tucumán, para la reflexión e intercambio sobre los vínculos culturales, económicos y sociales entre la provincia y el país asiático. Posteriormente, a las 21 horas, se llevará a cabo una cena fusión China-Argentina, que combinará sabores y tradiciones de ambas culturas.

El sábado a las 18 horas en el Mercado Municipal será la ceremonia del te y habrá distintas exhibiciones.

