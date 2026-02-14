Qué hacer el finde XXL en San Miguel de Tucumán

Desde hoy y hasta el martes se pueden realizar distintas actividades en la capital, en el marco del fin de semana XXL. Según anunció la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, hay muchas opciones.
Hoy a las 9.30 habrá una caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. El punto de encuentro es la Oficina de Información Turística, en Congreso y Crisóstomo Álvarez. De 10 a 13 h y de 15 a 20, hay paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
De 10 a 13, en pleno centro, en el cruce de Muñecas y Mendoza, habrá una estación para hidratarse, consumir frutas y recibir consejos de alimentación saludable y adecuada para las altas temperaturas. También a las 11 habrá una clase gratuita de gimnasia.
“Un finde para enamorarse”
Hoy y mañana, las 17, en la Plaza Independencia se realizará el evento “Un finde para enamorarse”. Personajes temáticos alusivos interactuarán con los vecinos y estará el Punto Fotográfico para llevarse un recuerdo impreso. A las 21 habrá un concierto y desde las 17 hasta la medianoche estarán las ferias municipales. También habrá Feria de Emprendedores en 24 de Septiembre al 400 y Laprida primera cuadra y en el parque Avellaneda. Asimismo, un paseo Gastronómico en 24 de Septiembre al 300. A las 19 y a las 20, se ofrecen paseos gratuitos en el Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia. A las 20.30, se proyectará la película “Cartas a Julieta” en la Casa del Bicentenario (Adolfo de la Vega 505), con entrada libre y gratuita.
El lunes a las 19 en la peatonal se vivirá una bienvenida del carnaval junto al Murgón del Mate Cocido, que llenará el espacio público de ritmo, color y alegría. La murga del Centro de Trabajo Popular Mate Cocido llega con percusión y zancos para invitar a vecinas y vecinos a sumarse a una celebración callejera llena de música, movimiento y espíritu carnavalesco.