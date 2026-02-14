Qué hacer el finde XXL en San Miguel de Tucumán

“Un finde para enamorarse”

Hoy y mañana, las 17, en la Plaza Independencia se realizará el evento “Un finde para enamorarse”. Personajes temáticos alusivos interactuarán con los vecinos y estará el Punto Fotográfico para llevarse un recuerdo impreso. A las 21 habrá un concierto y desde las 17 hasta la medianoche estarán las ferias municipales. También habrá Feria de Emprendedores en 24 de Septiembre al 400 y Laprida primera cuadra y en el parque Avellaneda. Asimismo, un paseo Gastronómico en 24 de Septiembre al 300. A las 19 y a las 20, se ofrecen paseos gratuitos en el Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia. A las 20.30, se proyectará la película “Cartas a Julieta” en la Casa del Bicentenario (Adolfo de la Vega 505), con entrada libre y gratuita.