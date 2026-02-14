Secciones
SociedadActualidad

Qué hacer el finde XXL en San Miguel de Tucumán
La Plaza Independencia La Plaza Independencia
Hace 1 Hs

Desde hoy y hasta el martes se pueden realizar distintas actividades en la capital, en el marco del fin de semana XXL. Según anunció la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, hay muchas opciones.

Hoy a las 9.30 habrá una caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. El punto de encuentro es la Oficina de Información Turística, en Congreso y Crisóstomo Álvarez. De 10 a 13 h y de 15 a 20, hay paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.

De 10 a 13, en pleno centro, en el cruce de Muñecas y Mendoza, habrá una estación para hidratarse, consumir frutas y recibir consejos de alimentación saludable y adecuada para las altas temperaturas. También a las 11 habrá una clase gratuita de gimnasia.

“Un finde para enamorarse”

Hoy y mañana, las 17, en la Plaza Independencia se realizará el evento “Un finde para enamorarse”. Personajes temáticos alusivos interactuarán con los vecinos y estará el Punto Fotográfico para llevarse un recuerdo impreso. A las 21 habrá un concierto y desde las 17 hasta la medianoche estarán las ferias municipales. También habrá Feria de Emprendedores en 24 de Septiembre al 400 y Laprida primera cuadra y en el parque Avellaneda. Asimismo, un paseo Gastronómico en 24 de Septiembre al 300. A las 19 y a las 20, se ofrecen paseos gratuitos en el Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia. A las 20.30, se proyectará la película “Cartas a Julieta” en la Casa del Bicentenario (Adolfo de la Vega 505), con entrada libre y gratuita.

Se viene el primer finde largo del año: cuándo caen los feriados de Carnaval

Se viene el primer finde largo del año: cuándo caen los feriados de Carnaval

El lunes a las 19 en la peatonal se vivirá una bienvenida del carnaval junto al Murgón del Mate Cocido, que llenará el espacio público de ritmo, color y alegría. La murga del Centro de Trabajo Popular Mate Cocido llega con percusión y zancos para invitar a vecinas y vecinos a sumarse a una celebración callejera llena de música, movimiento y espíritu carnavalesco.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánPlaza Independencia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mientras muchos salen a cenar, ellos celebran San Valentín trabajando codo a codo en su sueño

Mientras muchos salen a cenar, ellos celebran San Valentín trabajando codo a codo en su sueño

San Luis: se identificó como therian y pidió atención en una veterinaria por “moquillo”

San Luis: se identificó como therian y pidió atención en una veterinaria por “moquillo”

Lo más popular
Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto
1

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores
2

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza
3

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

4

Cambios clave para el control de la Mosca de la Fruta

Día de las Legumbres, según la FAO
5

Día de las Legumbres, según la FAO

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro
6

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Más Noticias
Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Advierten que no se debe naturalizar el cansancio constante

Advierten que no se debe naturalizar el cansancio constante

Vuelta al cole con Sportsman

Vuelta al cole con Sportsman

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Bad Bunny en Buenos Aires: tres noches que prometen convertirse en historia en River Plate

Bad Bunny en Buenos Aires: tres noches que prometen convertirse en historia en River Plate

Números de Oro: tres ganadores que ya piensan qué hacer con sus millones

Números de Oro: tres ganadores que ya piensan qué hacer con sus millones

Más que 100 puntos Parker: el mensaje del vino tucumano que terminó tatuado en el brazo de una joven francesa

Más que 100 puntos Parker: el mensaje del vino tucumano que terminó tatuado en el brazo de una joven francesa

Comentarios