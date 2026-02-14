Rescates y muertes: la otra cara de las crecidas de los ríos tucumanos

Pescadores

“Si analizamos lo que sucedió en enero, muchos de los incidentes fueron protagonizados por pescadores. Disminuyeron los accidentes cuando la superioridad decidió montar operativos en algunos sectores para evitar que realizaran esta actividad en los ríos”, aseguró Herrera. “Pero la Policía no puede estar en todas partes. Ayudó mucho que estuviera vigente la veda de pesca. Esa prohibición se levantará el próximo 29. Queda apelar a la conciencia de la gente para que no se exponga”, indicó.