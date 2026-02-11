Asaltaron a una jubilada influencer: el robo fue coordinado desde la cárcel

Los robos ocurrieron en enero. El 9 de ese mes, tres sujetos ingresaron a la vivienda de Mónica Eugenia Mancini, de 82 años, jubilada e influencer con perfil público en Instagram para asaltarla. Según detalló la denuncia presentada ante las autoridades, los atacantes forzaron el ingreso a la propiedad, golpearon y maniataron a la víctima, y la amenazaron con un cuchillo sustraído de la cocina.