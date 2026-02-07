Secciones
Panqueques de avena y manzana: la receta rápida y saludable con lo que tienes en casa

Una receta nutritiva con importantes beneficios para nuestra salud vascular.

Panqueques de avena y manzana: cómo prepararlos en tres pasos y con ingredientes de casa
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Los panqueques de avena y manzana son la opción perfecta para incluir en tus desayunos o meriendas si deseas tener una alimentación saludable y rica en nutrientes. Al contener avena, este postre nos ofrece beneficios para nuestra salud cardiovascular, ya que contiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a controlar la presión arterial.

Carrot cake saludable: la torta de avena y zanahoria que puede convertirse en tu postre favorito

Carrot cake saludable: la torta de avena y zanahoria que puede convertirse en tu postre favorito

Entre otras propiedades, el consumo habitual de avena ayuda a disminuir los niveles de colesterol y azúcar en sangre. Además, gracias a sus fitoquímicos, nos protege contra el cáncer. Aporta energía, B6, Vitamina E y B5, también minerales como hierro, selenio, manganeso y cobre, además de aminoácidos esenciales.

Por su parte, la manzana nos aporta vitaminas B1 y B6, que evitan el agotamiento mental y refuerzan la memoria. También es fuente de fósforo, mineral presente en los fosfolípidos del cerebro, potasio y sodio, indispensables para la conducción nerviosa.

Una receta de tres simples pasos, a continuación te mostramos cómo hacer los panqueques de avena y manzana, que podés acompañarlos con otras preparaciones y son super saludables.

Panqueques de avena y manzana: los ingredientes

- Una manzana pelada y rallada

- Un tercio de taza de avena

- Un tercio de taza de leche (vegetal o la que uses)

- Un par de gotitas de esencia de vainilla

- Una cucharadita de canela en polvo

- Una cucharadita de polvo de hornear

- Endulzante a gusto

Opcional: pasas de uva, arándanos o la fruta de estación que prefieras

Cómo se preparan los panqueques de avena y manzana

1. Licuá todos los ingredientes juntos hasta obtener una crema homogénea.

2. Incorporá las pasas de uva, los arándanos o la fruta que prefieras.

3. Verté un poco de la mezcla en una sartén antiadherente o engrasada y cociná de ambos lados por unos minutos. ¡Desayuno o merienda lista!

