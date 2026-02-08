El blanco pierde protagonismo en decoración: el color que marcará tendencia en interiores durante 2026

Tras varios años en los que el blanco dominó la decoración de interiores, especialistas en diseño anticipan que en 2026 este tono dejará de ser la elección principal para paredes y ambientes del hogar. En su lugar, comienza a ganar terreno el greige, una tonalidad neutra que combina gris y beige, capaz de conservar la luminosidad sin generar la sensación de frialdad característica del blanco puro.