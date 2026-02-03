Un nuevo trabajo, que requiere poca capacitación, permite ganar hasta $5 millones por mes

Con requisitos básicos y cursos de corta duración, un nuevo perfil laboral se consolida como uno de los mejor pagos del sector agropecuario en la Argentina. Impulsado por la tecnología y la agricultura de precisión, este trabajo ofrece salida laboral inmediata y sueldos que pueden alcanzar los $5 millones mensuales.
El avance tecnológico abrió una nueva oportunidad en el campo
La digitalización de los procesos productivos y la necesidad de optimizar costos aceleraron la incorporación de nuevas herramientas en el agro. En ese contexto, surgió una fuerte demanda por un oficio técnico que hoy registra faltante de personal calificado: el de piloto de drones agrícolas.
Estos profesionales operan drones especializados para tareas clave como monitoreo de cultivos, relevamientos y aplicación selectiva de insumos, una práctica que creció de forma exponencial en los últimos años.
Crece la demanda de pilotos de drones en el agro
Según datos relevados por Expoagro, el mercado de drones agrícolas pasó de apenas 20 unidades vendidas en 2020 a cerca de 2.000 en 2025. Este crecimiento generó una demanda sostenida de pilotos certificados para cubrir servicios vinculados a la agricultura de precisión.
A esto se sumó la desregulación del uso de drones a nivel nacional, que eliminó trabas operativas y facilitó su adopción en zonas rurales, acelerando la profesionalización del sector.
¿Cuánto gana un piloto de drones en la Argentina?
Los ingresos varían según la experiencia, el tipo de operación y la región productiva. Un piloto de drones profesional, incluso sin ser dueño del equipo, puede ganar entre:
$1.500.000 y $5.000.000 mensuales
Desde el sector destacan que se trata de un trabajo con alta rentabilidad, impulsado por la escasez de operadores capacitados y el crecimiento constante de la demanda.
Qué se necesita para trabajar en el agro y cobrar hasta $5 millones
Para desempeñarse como piloto de drones agrícolas es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos y realizar una capacitación específica. Los principales son:
Secundario completo
Certificado médico aeronáutico
Curso especializado en drones aplicados al agro
La exigencia de licencia depende del peso del dron y del tipo de operación.
Los microdrones de hasta 250 gramos no requieren habilitación.
Los drones de hasta 25 kilos pueden operar sin licencia en condiciones simples y en zonas rurales.
En operaciones más complejas —como vuelos fuera del alcance visual, en zonas urbanas o con drones de mayor porte— se exige licencia y autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Los cursos disponibles suelen durar entre uno y tres meses, con clases teóricas online y prácticas presenciales con horas de vuelo.
Para qué se usan los drones en el campo
El uso de drones en la agricultura de precisión se expandió a múltiples tareas, entre ellas:
Monitoreo y seguimiento de cultivos
Aplicación selectiva de fertilizantes y fitosanitarios
Fotogrametría y elaboración de mapas topográficos
Análisis multiespectral del estado de los cultivos
Agrimensura y conteo de ganado
Una de sus principales ventajas es que permiten trabajar en zonas de difícil acceso, reducen hasta un 90% el uso de insumos y evitan la compactación del suelo causada por maquinaria pesada.
Inversión y rentabilidad del negocio
Los drones agrícolas tienen valores que oscilan entre USD 30.000 y USD 60.000, con una vida útil estimada de entre tres y cinco años. Especialistas del sector aseguran que, debido a la alta demanda de servicios, la inversión puede recuperarse en plazos cortos.
Además de mejorar la eficiencia productiva, el uso de drones reduce el impacto ambiental y evita pérdidas de rendimiento en los cultivos.