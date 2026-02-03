Recuerdos fotográficos: 1969. Viejos trolebuses son usados como aulas en Villa Luján
“Viejas carrocerías de trolebús en desuso servirán de aulas a los niños de Villa Luján, mientras se efectúan trabajos de reparación en la Escuela Marcos Paz, que hoy reanuda precariamante su actividad”, dice la leyenda de la foto publicada el 21 de abril de 1969. En la imagen se ve a varios niños posando y revisando las tres unidades colocadas junto al local escolar.
Para entonces habían pasado siete años desde 1962, cuando fue el cierre total del servicio de los ómnibus eléctricos “con tiradores” que silenciosa y cómodamente (por su suspensión neumática) habían recorrido las calles de la ciudad y la avenida Aconquija de Yerba Buena.
Había sido un servicio breve, que circuló solamente por ocho años, desde 1955, y que quedó en el olvido desde el 29 de abril de 1962. Según relató Víctor Hugo Rossi, de la Asociación de Amigos del Transporte Eléctrico, “el argumento para erradicarlos fue poco convincente; se aducía la falta de coches, energía eléctrica y repuestos”. “Eran modernos, tenían asientos pullman, ventanillas a manijas y brindaban un servicio extraordinario, muy superior al de los colectivos -añadió Rossi-. Eran muy requeridos por la gente e iban siempre llenos. El trolebús era ideal para la ciudad y no contaminaba el medio ambiente, además de la seguridad y la confortabilidad”. Su velocidad máxima era 60 km/h.
Con el paso de los años hubo ideas para reponerlos, en 1986 y en 1989, cuando hubo conversaciones de una delegación de funcionarios de la Unión Soviética con ejecutivos de la Municipalidad capitalina. Ese año fueron reinstalados en Córdoba. Incluso los amigos del transporte eléctrico plantearon un proyecto para instalar el servicio incluyendo un ramal desde el aeropuerto.
No se conocen registros de cómo fueron las prácticas de enseñanza en los tres trolebuses prestados a la centenaria escuela. Fue un destino al menos digno para esas unidades. Rossi contó que, clausurado el servicio de transporte en 1962, “las unidades fueron desguazadas, sirviendo de aulas, gallineros y algunas fueron vendidas como chatarra”.