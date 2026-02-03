Recuerdos fotográficos: 1969. Viejos trolebuses son usados como aulas en Villa Luján

Había sido un servicio breve, que circuló solamente por ocho años, desde 1955, y que quedó en el olvido desde el 29 de abril de 1962. Según relató Víctor Hugo Rossi, de la Asociación de Amigos del Transporte Eléctrico, “el argumento para erradicarlos fue poco convincente; se aducía la falta de coches, energía eléctrica y repuestos”. “Eran modernos, tenían asientos pullman, ventanillas a manijas y brindaban un servicio extraordinario, muy superior al de los colectivos -añadió Rossi-. Eran muy requeridos por la gente e iban siempre llenos. El trolebús era ideal para la ciudad y no contaminaba el medio ambiente, además de la seguridad y la confortabilidad”. Su velocidad máxima era 60 km/h.