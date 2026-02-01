Sexualmente hablando: mejores opciones

En la misma línea -obra de McGinnis también- ha surgido otro acrónimo: FOBO (“fear of better options” o “miedo a mejores opciones”). Se trata de un fenómeno social, muy actual, que alude a la ansiedad -y a menudo, parálisis- que produce el hecho de tener demasiadas opciones. Lo que nos lleva a dudar acerca de qué decisión tomar, por miedo a equivocarnos o no estar advirtiendo la existencia de una alternativa más perfecta. Esto conduce a una sensación de insatisfacción y, por supuesto, a la postergación en la toma de decisiones (procrastinación mediante).