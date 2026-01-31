Se terminó el scrolleo: tres series ideales para maratonear el finde

En ese contexto aparece un hombre ligado al mundo de las cobranzas, duro, incómodo y muy lejos del ideal romántico clásico. El choque inicial entre ambos va mutando en una relación tensa, marcada por silencios, acuerdos frágiles y elecciones que no siempre salen bien. La serie no apuesta a grandes golpes de efecto, sino a una intimidad sostenida que hace que, capítulo tras capítulo, sea difícil dejarla.