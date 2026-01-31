Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Se terminó el scrolleo: tres series ideales para maratonear el finde

Romance intenso, una historia real llena de giros y la llegada de un personaje clave de Marvel: tres estrenos, uno por plataforma, ideales para mirar sin pensar demasiado qué poner.

STREAMING. Netflix, HBO Max y Disney+ estrenaron nuevas series que funcionan perfecto para maratonear durante el fin de semana. STREAMING. Netflix, HBO Max y Disney+ estrenaron nuevas series que funcionan perfecto para maratonear durante el fin de semana. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Si pasás más tiempo scrolleando que mirando algo, este fin de semana tiene solución. Netflix, HBO Max y Disney+ sumaron estrenos recientes que funcionan perfecto para maratonear, cada uno en su estilo. 

Hay romance atravesado por problemas reales, una miniserie basada en un escándalo político increíble y una apuesta fuerte de Marvel que mira directo al futuro del MCU. Bonus track: una de ellas tiene solo tres capítulos.

Netflix: un romance atravesado por deudas y decisiones difíciles

Netflix estrenó “Amar, perder”, una serie que se mete de lleno en los vínculos cuando la presión económica empieza a desbordarlo todo. La protagonista es una joven que intenta mantener en pie el restaurante familiar mientras las deudas se acumulan y las decisiones se vuelven cada vez más urgentes.

En ese contexto aparece un hombre ligado al mundo de las cobranzas, duro, incómodo y muy lejos del ideal romántico clásico. El choque inicial entre ambos va mutando en una relación tensa, marcada por silencios, acuerdos frágiles y elecciones que no siempre salen bien. La serie no apuesta a grandes golpes de efecto, sino a una intimidad sostenida que hace que, capítulo tras capítulo, sea difícil dejarla.

HBO Max: una miniserie corta basada en un escándalo real

Para quienes prefieren historias breves pero intensas, HBO Max acaba de sumar “Stonehouse”, una miniserie británica de solo tres episodios basada en hechos reales. La ficción reconstruye uno de los escándalos políticos más insólitos del Reino Unido durante la Guerra Fría.

La trama sigue a John Stonehouse, un prometedor ministro laborista que desaparece misteriosamente en una playa de Miami. Lo que parece una tragedia se transforma rápidamente en un caso lleno de sospechas, espionaje, decisiones absurdas y una vida personal en caída libre. Con humor negro y tensión constante, la serie se ve rápido y deja más de una pregunta dando vueltas.

Disney+: Marvel presenta a un personaje clave para lo que viene

El tercer estreno del fin de semana apunta directo a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. “Wonder Man” llegó a Disney+ sin demasiado ruido, pero con un peso estratégico enorme. La serie presenta a Simon Williams, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, un personaje que puede ser central en las próximas películas de Avengers.

En los cómics, Wonder Man pasó de villano a antihéroe tras ser modificado con energía iónica, lo que le otorgó fuerza sobrehumana y una naturaleza casi inmortal. Su historia está profundamente conectada con Doctor Doom, el gran antagonista de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. Para quienes siguen el MCU, esta serie es casi obligatoria.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas NetflixDisneyArgentinaVacaciones de veranoJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
1

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores
2

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?
3

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
4

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán
5

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas
6

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Más Noticias
El día que Catherine O’Hara bromeó sobre su propia muerte en una entrevista

El día que Catherine O’Hara bromeó sobre su propia muerte en una entrevista

El desgarrador mensaje de despedida de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: Mamá

El desgarrador mensaje de despedida de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: "Mamá"

¿De qué murió Catherine O’Hara, la mamá de Mi pobre angelito?

¿De qué murió Catherine O’Hara, la mamá de "Mi pobre angelito"?

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

La madrugada coscoína es territorio de Melina Cabocota

La madrugada coscoína es territorio de Melina Cabocota

Comentarios