Ascacíbar se mete en la consideración y Úbeda evalúa su impacto inmediato

Úbeda deberá decidir si la respuesta está en lo que tiene a mano, en la aparición de algún juvenil o en la búsqueda de un nuevo refuerzo. Por lo pronto, Ascacíbar empieza a pedir pista. No como salvador, pero sí como una pieza que puede ayudar a ordenar un sector que, partido tras partido, sigue siendo el principal foco de preocupación.