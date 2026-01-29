Secciones
“Arde el carnaval”, antología de relatos
Hace 4 Hs

Esta noche a las 20.30, en Café dei Fiori del Mercato Casco Viejo de Yerba Buena (Cariola y San Lorenzo), se presentará el libro “Arde el carnaval.

Doce autores, el mismo incendio”, de editorial Gerania, con la intervención de los escritores Eugenia Campero, Diego Puig y Luis Acardi Lobo. Los relatos fueron elaborados por Selva Almada, Máximo Chehin, Eugenia Almeida, Mariano Quirós, Daniela Rafael, José Niemetz, Fabio Martinez, Eugenia Campero, Exequiel Svetliza, Luis Acardi, Paz Collado y Grimanesa Lázaro, con distintos enfoques sobre esta época del año. 

En tanto, el municipio de Aguilares anunció la postergación de sus dos primeras noches de los Corsos Provinciales por las tormentas y el mal clima.

