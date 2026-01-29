“Arde el carnaval”, antología de relatos

Doce autores, el mismo incendio”, de editorial Gerania, con la intervención de los escritores Eugenia Campero, Diego Puig y Luis Acardi Lobo. Los relatos fueron elaborados por Selva Almada, Máximo Chehin, Eugenia Almeida, Mariano Quirós, Daniela Rafael, José Niemetz, Fabio Martinez, Eugenia Campero, Exequiel Svetliza, Luis Acardi, Paz Collado y Grimanesa Lázaro, con distintos enfoques sobre esta época del año.