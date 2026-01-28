Bomba en la Fórmula 1: Franco Colapinto hizo el segundo mejor tiempo en los entrenamientos de Barcelona

Colapinto fue protagonista durante gran parte de la tanda. Con un tiempo de 1'19''150, registrado luego de completar 56 vueltas, llegó a ubicarse en lo más alto de la tabla antes de que George Russell marcara la referencia definitiva. El británico, al mando de su Mercedes, fue finalmente el más veloz del día con 1'17''580, tras girar en 92 oportunidades, y aventajó al argentino por 1''570.