Bomba en la Fórmula 1: Franco Colapinto hizo el segundo mejor tiempo en los entrenamientos de Barcelona

Los equipos siguen adelante con las prácticas preparatorias de cara al inicio de la nueva temporada.

Hace 3 Hs

Franco Colapinto volvió a destacarse en el mundo de la Fórmula 1 y dejó una señal alentadora en los test de pretemporada. En la mañana del tercer día de ensayos en el Circuito de Barcelona-Cataluña, el piloto argentino terminó segundo con el nuevo Alpine A526, en una sesión que resultó muy positiva para la escudería francesa.

Colapinto fue protagonista durante gran parte de la tanda. Con un tiempo de 1'19''150, registrado luego de completar 56 vueltas, llegó a ubicarse en lo más alto de la tabla antes de que George Russell marcara la referencia definitiva. El británico, al mando de su Mercedes, fue finalmente el más veloz del día con 1'17''580, tras girar en 92 oportunidades, y aventajó al argentino por 1''570.

Más allá de la diferencia final, la actuación del joven bonaerense fue valorada por la constancia y el ritmo que sostuvo a lo largo de la sesión, mostrando una rápida adaptación al A526 y confirmando las buenas sensaciones que había dejado en jornadas anteriores.

El tercer mejor registro quedó en manos de Lando Norris, quien detuvo el cronómetro en 1'19''672. Detrás se ubicaron Arvid Lindblad y Oliver Bearman, mientras que Nico Hülkenberg apenas pudo completar cinco vueltas debido a un problema técnico en su Audi, lo que limitó su trabajo en pista.

Desde Alpine se mostraron conformes con el rendimiento del nuevo monoplaza en su estreno en Barcelona. El A526 respondió de manera confiable y permitió acumular información valiosa en una etapa clave de desarrollo.

Números que por ahora los equipos de la Fórmula 1 toman con pinzas

De todos modos, los tiempos deben analizarse con cautela. En este tipo de pruebas privadas, los equipos trabajan con distintas configuraciones, cargas de combustible y programas específicos, lo que vuelve relativa cualquier comparación directa. Como referencia, la pole position en Barcelona durante la temporada 2025 fue de 1'11'' y fracción, una diferencia que refleja claramente el carácter experimental de estos ensayos.

La pretemporada continuará en el trazado catalán con el foco puesto en el desarrollo de los autos y la adaptación de los pilotos. En ese contexto, Colapinto volvió a aprovechar su oportunidad para mostrarse competitivo y seguir sumando argumentos en el inicio de su camino en la Máxima.

