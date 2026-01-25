Secciones
SociedadActualidad

¿Por qué olvidamos dónde dejamos las llaves? Qué dice la neurociencia sobre los lapsos de memoria

Olvidar dónde se dejaron las llaves es una de las quejas más frecuentes y no siempre está relacionada con problemas de memoria. La neurociencia explica qué procesos cerebrales intervienen, por qué ocurre este tipo de olvido y cuándo conviene prestarle atención.

Los fallos menores en la memoria son comunes en todas las edades, afirman en la investigación. "Los fallos menores en la memoria son comunes en todas las edades", afirman en la investigación.
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Buscar las llaves durante varios minutos antes de salir de casa es una escena cotidiana que se repite en todas las edades. Aunque suele generar preocupación, este tipo de olvidos no siempre está vinculado a fallas graves de la memoria ni es un signo temprano de deterioro cognitivo.

Según la neurociencia, en la mayoría de los casos el problema no está en la memoria en sí, sino en la forma en que el cerebro registra la información. La atención, el estrés, la multitarea y los hábitos automáticos juegan un papel clave en estos pequeños lapsos que forman parte de la vida diaria.

Los fallos menores en la memoria podrían explicar nuestros olvidos constantes

Un artículo publicado en el Wall Street Journal buscó develar cuáles son los motivos de aquellos olvidos. De acuerdo con la investigación, los fallos menores en la memoria son comunes en todas las edades, y en parte los genes son los responsables.

Un estudio llevado a cabo recientemente en Alemania descubrió que el 75% de las personas encuestadas sobre el tema del olvido y las distracciones tenían una variación del llamado gen receptor de dopamina D2 (DRD2), lo cual las hacía más propensas a olvidarse de cosas. "La falta de memoria es bastante común", explica Sebastian Markett investigador en psicología y neurociencia de la Universidad de Bonn.

Los investigadores basaron su estudio en encuestas realizadas a 500 personas a las que también se les tomó una muestra de saliva para hacer un análisis genético. Cerca de la mitad de las variaciones en cuanto al olvido, dice Markett, pueden explicarse por efectos genéticos, que probablemente implican una decena de variaciones genéticas.

¿Por qué olvidamos dónde dejamos las llaves? Qué dice la neurociencia sobre los lapsos de memoria

Un estado mental diferente: hay momentos en que no logramos activar nuestra memoria

Pero otras razones pueden deberse a un “quiebre” entre el registro y el recuerdo sobre lo que estamos haciendo. Cuando nos olvidamos de nuestras actividades cotidianas puede producirse “una ruptura en la interface entre la atención y la memoria", según explica Daniel L. Schacter, profesor de psicología de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Según el Wall Street Journal, este quiebre puede suceder en dos momentos: cuando no logramos activar nuestra memoria para codificar lo que estamos haciendo -por ejemplo dónde dejamos las llaves o la agenda- o cuando tratamos de acceder a ese recuerdo.

Cuando codificamos una memoria, el hipocampo, la parte central del cerebro involucrada en la función de la memoria, hace una suerte de foto que se conserva en un conjunto de neuronas que se activan más tarde con un estímulo o una clave. Por eso, es importante prestar atención durante el proceso de codificación. Si nuestro estado mental cuando tratamos de acceder a esa memoria es distinto al estado mental durante la codificación, podemos tener un problema.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Test de personalidad: elegí una llave y descubrí si eres controlador sin saberlo

Test de personalidad: elegí una llave y descubrí si eres controlador sin saberlo

Lo más popular
Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
1

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?
2

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
3

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia
4

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

El estilo del gobernador Jaldo: la Caja, la Biblia y el 2027
5

El estilo del gobernador Jaldo: la Caja, la Biblia y el 2027

El vértigo de enero se enfrió en Davos
6

El vértigo de enero se enfrió en Davos

Más Noticias
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Comentarios