¿Por qué olvidamos dónde dejamos las llaves? Qué dice la neurociencia sobre los lapsos de memoria

Cuando codificamos una memoria, el hipocampo, la parte central del cerebro involucrada en la función de la memoria, hace una suerte de foto que se conserva en un conjunto de neuronas que se activan más tarde con un estímulo o una clave. Por eso, es importante prestar atención durante el proceso de codificación. Si nuestro estado mental cuando tratamos de acceder a esa memoria es distinto al estado mental durante la codificación, podemos tener un problema.