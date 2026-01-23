Secciones
Detienen a un hombre que intentaba ingresar al país cargando un freezer sobre su espalda con 31 kilos de cocaína

Ocurrió en Salta cuando los gendarmes vieron al ciudadano que provenía del Estado Plurinacional de Bolivia.

Hace 1 Hs

Los efectivos del Destacamento "Móvil 5" con apoyo de la Sección "Agua Blanca", dependientes del Escuadrón 20 "Orán", Salta, desplegados en la zona fronteriza con el país vecino cuando notaron a un hombre que transportaba un freezer de mediano porte sobre su espalda.

Inmediatamente, los funcionarios se acercaron al ciudadano y le solicitaron que abra el electrodoméstico. Al abrir la puerta del freezer, observaron la presencia de 30 paquetes rectangulares envueltos en cinta color amarilla.

Al encontrarse en una zona hostil con baja señal telefónica, por orden de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, los gendarmes trasladaron al involucrado y los elementos hallados hasta el asiento de la Subunidad para realizar las actuaciones correspondientes.

Una vez allí, personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses realizó la prueba de campo Narcotest a la sustancia hallada, la cual arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 31 kilos 220 gramos.

Finalmente, por orden del Magistrado Interviniente se secuestró la droga, el electrodoméstico y se detuvo al involucrado.

