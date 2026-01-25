Secciones
Escanear documentos con WhatsApp: cómo crear y enviar archivos PDF desde el chat

Desde Meta aclaran que estas funciones se implementan de manera progresiva, por lo que es clave contar con la última actualización de la aplicación para asegurar su disponibilidad.

Escanear documentos con WhatsApp: cómo crear y enviar archivos PDF desde el chat Foto: We live security
Hace 1 Hs

WhatsApp incorporó una función que permite escanear documentos físicos y fotos directamente desde la aplicación y enviarlos como archivos PDF, sin necesidad de descargar apps externas. La herramienta, integrada en las versiones más recientes de iOS y Android, simplifica la digitalización de papeles y agiliza el envío desde cualquier chat.

La función de escaneo se encuentra dentro del menú de Enviar documento y habilita el uso de la cámara en modo escáner para generar un PDF listo para compartir.

Paso a paso: cómo escanear y enviar un PDF en WhatsApp

1. Abrir WhatsApp

Ingresar a la aplicación y abrir el chat al que se desea enviar el documento o la foto.

2. Seleccionar “Enviar documento”

Dentro de la conversación, tocar el ícono de clip (adjuntar archivo) y elegir la opción Documento. Esto indica a la app que el archivo a enviar proviene de una fuente escrita.

3. Escanear el documento

En el menú, seleccionar Escanear documento, opción ubicada al final de la lista. Al hacerlo, se activa la cámara en modo escaneo.

4. Modo automático: el dispositivo encuadra y captura la imagen de forma automática cuando detecta estabilidad.

5. Modo manual: permite tomar la foto cuando el usuario considera correcto el encuadre.

Además, se pueden ajustar bordes, aplicar filtros o rotar la imagen para mejorar la visibilidad. Luego, confirmar la captura con el botón OK.

6. Enviar el PDF

Antes de enviarlo, es posible agregar un comentario para contextualizar el archivo. Finalmente, confirmar el envío. El documento llegará como PDF, listo para abrirse o guardarse en cualquier dispositivo compatible.

Con esta función, WhatsApp suma una alternativa práctica para digitalizar y compartir documentos de manera rápida y directa desde el chat.

