Liga Federal de Básquet 2026: más alcance, reglas claras y un torneo que sigue creciendo
Con transmisión total, récord de clubes interesados y nuevas precisiones deportivas y estructurales, la tercera categoría del básquet argentino avanza en la organización de una edición 2026 que promete consolidar su expansión federal.
La Liga Federal de Básquet comienza a tomar forma rumbo a su edición 2026 y lo hace con señales claras de continuidad y crecimiento. La Confederación Argentina de Básquet (CAB) avanzó con nuevas precisiones que confirman el lugar central que ocupa el certamen dentro del mapa deportivo nacional: una competencia federal, más clubes y una estructura que busca equilibrar desarrollo deportivo y viabilidad económica.
Una de las confirmaciones más relevantes es que todos los partidos de La Liga Federal podrán verse a través de Básquet Pass, mientras que además habrá un encuentro semanal transmitido en simultáneo por DEPORTV. De esta manera, el torneo asegura presencia permanente tanto en plataformas digitales como en la televisión abierta, ampliando su visibilidad a lo largo y ancho del país.
En ese marco, desde la organización se buscó atender una de las principales preocupaciones de los clubes: los costos. El pago de inscripción para la edición 2026 incluirá no sólo los aspectos deportivos y organizativos, además del sistema de registración digital, sino también la totalidad de los gastos vinculados a la transmisión de los partidos. De esta forma, los clubes no deberán afrontar costos extra por televisación.
Además, las instituciones contarán con espacios específicos dentro de las transmisiones para su propia comercialización, una herramienta que apunta a fortalecer el desarrollo institucional y generar nuevas oportunidades de ingresos, especialmente para clubes del interior profundo que encuentran en La Liga Federal una vidriera nacional.
Uno de los puntos clave que todavía se encuentra en definición es la conformación de las zonas. La distribución dependerá de la cantidad final de equipos inscriptos y priorizará criterios de regionalización para reducir distancias y costos de traslado, al menos en las primeras fases del certamen.
Cabe recordar que Talleres de Tafí Viejo no pudo concretar el ascenso tras quedar eliminado en la instancia decisiva, luego de una campaña sólida y competitiva a lo largo de toda La Liga Federal 2025. La derrota en casa ante Santa Paula de Gálvez puso fin a un recorrido que tuvo al elenco tucumano como uno de los grandes protagonistas del certamen.
Según lo previsto, La Liga Federal 2026 tendría su inicio entre el 26 de febrero y el 6 de marzo. Mientras tanto, desde la CAB adelantaron que en las próximas semanas se seguirán comunicando novedades clave antes del comienzo oficial de la temporada.