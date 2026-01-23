Liga Federal de Básquet 2026: más alcance, reglas claras y un torneo que sigue creciendo

En ese marco, desde la organización se buscó atender una de las principales preocupaciones de los clubes: los costos. El pago de inscripción para la edición 2026 incluirá no sólo los aspectos deportivos y organizativos, además del sistema de registración digital, sino también la totalidad de los gastos vinculados a la transmisión de los partidos. De esta forma, los clubes no deberán afrontar costos extra por televisación.