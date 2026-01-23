Santoral del 23 de enero: qué santos se celebran hoy

San Agatángelo, nacido alrededor del año 253 en Ancyra (actual Ankara, Turquía), fue un diácono cristiano y discípulo de san Clemente de Ancyra. Su vida estuvo marcada por la persecución bajo el imperio de Diocleciano, época de crisis y violencia contra los cristianos. Tras servir como legionario, se unió a la comunidad cristiana en Roma, donde fue bautizado por Clemente y nombrado diácono. La devoción y el vínculo de Agatángelo con Clemente los llevó a compartir un destino común de prisión, torturas y predicación en distintas ciudades del Imperio.