Santoral del 22 de enero: qué santos recuerda la Iglesia hoy

Durante el interrogatorio, Irene reveló que había ocultado los libros sagrados bajo la guía de Dios, sin involucrar a nadie más para evitar traiciones. Cuando se le preguntó cómo sobrevivió al decreto imperial, contestó que se refugiaron en las montañas, confiando únicamente en la providencia divina para su sustento.



Un martirio cruel



El gobernador Dulcecio, enfurecido por su resistencia, ordenó que Irene fuera llevada desnuda a un burdel bajo estricta vigilancia. Sin embargo, la intervención divina preservó su pureza. Ante el fracaso de sus intentos de humillarla, Dulcecio dictó una sentencia aún más terrible: Irene fue quemada viva. Las actas señalan que la obligaron a arrojarse ella misma a las llamas, aunque algunas versiones posteriores afirman que fue atravesada por una flecha.



Un legado de fe



La historia de Santa Irene de Tesalónica es un testimonio de fe inquebrantable y defensa de la libertad espiritual. Su martirio recuerda la importancia de los libros sagrados como fuente de esperanza y verdad en tiempos de opresión. Su memoria sigue viva, inspirando a generaciones de creyentes y destacando la fuerza del espíritu humano frente a la injusticia.



El ejemplo de Irene, junto con el de sus hermanas, Ágape y Quionia, permanece en el santoral como un llamado a la valentía y la fidelidad a los principios, incluso a costa de la propia vida.