El incendio en un edificio de calle Córdoba 1.083 generó caos en los vecinos

El fuego se originó alrededor de las 14. Los vecinos fueron desalojados del inmueble de 16 pisos.

TRABAJO. Los bomberos fueron alertados por los vecinos.
Hace 23 Min

Momentos de extrema tensión se vivieron en la tarde de este miércoles en el centro de San Miguel de Tucumán. Alrededor de las 14 horas, se desató un incendio en un edificio de altura ubicado en la calle Córdoba 1.083, lo que motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

La alarma se encendió cuando los propios vecinos del inmueble, una torre de 16 pisos, advirtieron una densa columna de humo saliendo de uno de los departamentos. Ante el peligro inminente, se procedió al desalojo inmediato de los habitantes para resguardar su integridad física.

Un empleado del edificio ingresó al departamento para sofocar el incendio y pudo rescatar a un gatito que se encontraba dentro de la propiedad. 

Según lo informado a LA GACETA, las primeras pericias indican que el siniestro se habría originado en el piso 10, donde los bomberos trabajaron hasta pasadas las 15 para lograr controlar el foco ígneo. Luego, Defensa Civil evaluó el daño en la estructura del edificio. 

"El humo estaba denso desde que llegamos, por lo que el incendio habría tomado un colchón o un sofá", indicó uno de los efectivos a LA GACETA.

La situación generó conmoción en la zona, interrumpiendo la calma habitual de la siesta, mientras los equipos de rescate continúan con las tareas de enfriamiento y control del foco ígneo.

