Tres estudiantes de ingeniería lanzaron una app para repartir las tareas del hogar

¿Quién pone el lavarropas? ¿Quién ordena la cocina? ¿Quién compra lo que falta? En la mayoría de los hogares, estas preguntas disparan pequeñas tensiones cotidianas.
Con esa problemática en mente, un grupo de estudiantes suecos de ingeniería del Real Instituto de Tecnología KTH de Estocolmo creó Accord, una aplicación diseñada para organizar tareas domésticas y repartirlas de manera más equilibrada entre las personas que conviven.
Una herramienta pensada para evitar discusiones
Accord funciona como una lista compartida donde cada integrante del hogar puede cargar tareas, asignarlas y marcarlas cuando se completan. La app registra automáticamente quién hace qué y muestra, en una página de progreso, cómo se distribuyen las responsabilidades a lo largo del tiempo.
El equipo sostiene que muchas discusiones familiares surgen por la falta de estructura en la organización del hogar, algo que sí suele estar presente en ámbitos laborales. Su propuesta apunta a llevar esa claridad a la vida cotidiana mediante una herramienta simple y accesible.
Disponible en varios idiomas
Accord se lanzó en septiembre de 2024 y está disponible en español, francés, alemán, inglés y sueco, lo que permitie que familias de distintos países incorporaran la app como parte de su rutina diaria.
Los desarrolladores destacan que la aplicación está pensada para todos los miembros del hogar: parejas, familias con hijos, convivencias jóvenes o grupos donde se quiere evitar que una sola persona acumule la mayoría de las tareas.
Impacto en la brecha de género dentro del hogar
Según sus creadores, uno de los datos más llamativos es la reducción de la brecha de género entre los usuarios. En los hogares donde las mujeres realizaban el doble de tareas que los hombres, la diferencia habría disminuido un 60% desde que comenzaron a utilizar la app.
Si bien no se trata de una solución definitiva a las desigualdades históricas dentro del hogar, los estudiantes detrás del proyecto insisten en que una distribución visible y consensuada contribuye a mejorar la comunicación y disminuir la carga mental asociada a coordinar y recordar las tareas.