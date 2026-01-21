Guía para salir: ¿qué hacer este fin de semana en San Miguel de Tucumán?

Con una agenda pensada para todos los gustos y edades, San Miguel de Tucumán se prepara para vivir un fin de semana a pleno. La Municipalidad capitalina renueva su propuesta de actividades recreativas, culturales y artísticas, con el objetivo de que tanto las familias tucumanas como los turistas puedan disfrutar de distintos espacios emblemáticos de la ciudad, al aire libre y con opciones gratuitas o de bajo costo.
El cronograma incluye paseos guiados, caminatas históricas, clases de gimnasia al aire libre y espectáculos de danzas folclóricas. A esto se suman actividades recreativas en el Campus Educativo Ambiental y las ferias de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas en distintos puntos de la capital.
Entre las opciones más elegidas se destacan los paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio, disponibles desde el jueves y durante todo el fin de semana, así como la habilitación de la pileta del Complejo Deportivo Municipal “Teniente Ledesma”, que permanece abierta de ocho a 21 para socios, con clases de natación, kayak y aquagym.
Las caminatas turísticas guiadas por el casco histórico se realizarán el viernes y sábado por la mañana, con punto de encuentro en la Oficina de Información Turística, mientras que el Bus Turístico SMT ofrecerá circuitos históricos y culturales y un recorrido especial por el Museo Escultórico a Cielo Abierto. Todas estas actividades son gratuitas, con inscripción previa o por orden de llegada, según el caso.
Durante el fin de semana también habrá clases del programa Ciudad Activa en plazas y parques, espectáculos de folclore a cargo del Ballet Sol Naciente y ferias gastronómicas y de emprendedores en el Parque Avellaneda, Parque El Provincial, Parque Guillermina, Parque 9 de Julio y el barrio Manantial Sur, entre otros espacios.
Además, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” abrirá sus puertas sábado y domingo por la tarde con entrada libre y gratuita, mientras que los Museos Municipales mantendrán sus horarios habituales de verano, ofreciendo una alternativa cultural para grandes y chicos.
Desde el municipio recordaron que las actividades al aire libre están sujetas a las condiciones climáticas y pueden suspenderse en caso de lluvia. El cronograma completo, los enlaces de inscripción y una guía turística de bolsillo con mapas e información útil se encuentran disponibles en los canales oficiales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.