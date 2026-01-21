Secciones
Guía para salir: ¿qué hacer este fin de semana en San Miguel de Tucumán?

Se renueva la agenda de actividades del 22 al 25 de enero con propuestas recreativas, culturales y turísticas destinada a familias tucumanas y visitantes.

Paseos en el Autobús de la Aventura en San Miguel de tucumán. Foto de archivo. Paseos en el Autobús de la Aventura en San Miguel de tucumán. Foto de archivo.
Hace 2 Hs

Con una agenda pensada para todos los gustos y edades, San Miguel de Tucumán se prepara para vivir un fin de semana a pleno. La Municipalidad capitalina renueva su propuesta de actividades recreativas, culturales y artísticas, con el objetivo de que tanto las familias tucumanas como los turistas puedan disfrutar de distintos espacios emblemáticos de la ciudad, al aire libre y con opciones gratuitas o de bajo costo.

El cronograma incluye paseos guiados, caminatas históricas, clases de gimnasia al aire libre y espectáculos de danzas folclóricas. A esto se suman actividades recreativas en el Campus Educativo Ambiental y las ferias de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas en distintos puntos de la capital.

Entre las opciones más elegidas se destacan los paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio, disponibles desde el jueves y durante todo el fin de semana, así como la habilitación de la pileta del Complejo Deportivo Municipal “Teniente Ledesma”, que permanece abierta de ocho a 21 para socios, con clases de natación, kayak y aquagym.

Las caminatas turísticas guiadas por el casco histórico se realizarán el viernes y sábado por la mañana, con punto de encuentro en la Oficina de Información Turística, mientras que el Bus Turístico SMT ofrecerá circuitos históricos y culturales y un recorrido especial por el Museo Escultórico a Cielo Abierto. Todas estas actividades son gratuitas, con inscripción previa o por orden de llegada, según el caso.

Durante el fin de semana también habrá clases del programa Ciudad Activa en plazas y parques, espectáculos de folclore a cargo del Ballet Sol Naciente y ferias gastronómicas y de emprendedores en el Parque Avellaneda, Parque El Provincial, Parque Guillermina, Parque 9 de Julio y el barrio Manantial Sur, entre otros espacios.

Además, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” abrirá sus puertas sábado y domingo por la tarde con entrada libre y gratuita, mientras que los Museos Municipales mantendrán sus horarios habituales de verano, ofreciendo una alternativa cultural para grandes y chicos.

Desde el municipio recordaron que las actividades al aire libre están sujetas a las condiciones climáticas y pueden suspenderse en caso de lluvia. El cronograma completo, los enlaces de inscripción y una guía turística de bolsillo con mapas e información útil se encuentran disponibles en los canales oficiales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánParque 9 de JulioVacaciones de verano
