Guía para salir: ¿qué hacer este fin de semana en San Miguel de Tucumán?

Con una agenda pensada para todos los gustos y edades, San Miguel de Tucumán se prepara para vivir un fin de semana a pleno. La Municipalidad capitalina renueva su propuesta de actividades recreativas, culturales y artísticas, con el objetivo de que tanto las familias tucumanas como los turistas puedan disfrutar de distintos espacios emblemáticos de la ciudad, al aire libre y con opciones gratuitas o de bajo costo.