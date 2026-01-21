"Borges nos invita a pensar", esta tarde en Tafí del Valle

La cita es a las 18 en la galería de arte La Solariega (Las Tacanas, calle Lamaison) y el taller se titula "Borges nos invita a pensar". Puppi Nader y Silvia Sánchez acompañarán a Bulacio, que es Doctora en Filosofía y una profunda conocedora de la obra y el pensamiento de Borges, a quien dedicó muchas de sus investigaciones.