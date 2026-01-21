Secciones
"Borges nos invita a pensar", esta tarde en Tafí del Valle

Cristina Bulacio, Doctora en Filosofía y experta en el legado borgeano, brindará el taller en La Solariega.

Hace 2 Hs

Jorge Luis Borges no pertenece solo al siglo XX: es un interlocutor privilegiado del presente. Volver a Borges hoy es ejercitar una forma exigente de pensar, desconfiar de las verdades absolutas y aceptar la complejidad del mundo. Por todo esto la ocasión siempre es apropiada para volver al maestro y de eso se ocupará Cristina Bulacio esta tarde en Tafí del Valle.

La cita es a las 18 en la galería de arte La Solariega (Las Tacanas, calle Lamaison) y el taller se titula "Borges nos invita a pensar". Puppi Nader y Silvia Sánchez acompañarán a Bulacio, que es Doctora en Filosofía y una profunda conocedora de la obra y el pensamiento de Borges, a quien dedicó muchas de sus investigaciones.

Se trata de una invitación a revisar el legado borgeano, un autor cuyos textos anticiparon debates actuales sobre la identidad, la memoria, el poder del lenguaje y los laberintos del conocimiento. 

En tiempos de sobreinformación y certezas rápidas, Borges propone la duda fecunda, el rigor intelectual y la lectura atenta. Comprender el mundo de hoy exige, también, aceptar que la realidad es múltiple, ambigua y, como en Borges, siempre abierta a nuevas interpretaciones.

