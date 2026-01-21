Cómo sumarte a un catálogo online que potencia a emprendedoras y profesionales

Un espacio que impulsa crecimiento

Mujeres en Red trabaja hace más de 10 años en capacitaciones, programas y actividades que fortalecen el liderazgo femenino y el emprendedurismo. Durante 2024 y 2025 la fundación expandió su alcance en toda la provincia, incluyendo acciones en San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Monteagudo, Concepción y zonas rurales donde la brecha digital sigue siendo un desafío.