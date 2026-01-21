Cómo sumarte a un catálogo online que potencia a emprendedoras y profesionales

La Fundación Mujeres en Red abrió la convocatoria para formar parte del Catálogo 2026 de Emprendimientos y Servicios Profesionales, una propuesta que busca ofrecer visibilidad sostenida durante todo el año a quienes necesitan posicionarse en el mapa digital.
La iniciativa apunta a emprendedoras, profesionales, proyectos independientes y empresas que quieran sumar alcance y formar parte de una comunidad que trabaja para generar impacto social.
Este catálogo funcionará como un directorio digital en la página web de la fundación y acompañado por difusión en redes sociales. El objetivo es simple: que las personas puedan encontrar servicios, productos y contactos de manera rápida, confiable y desde un solo lugar.
La propuesta surge luego de años de trabajo territorial, donde la organización detectó que muchas emprendedoras tenían buenos productos pero pocas herramientas para mostrarlos.
Un espacio que impulsa crecimiento
Mujeres en Red trabaja hace más de 10 años en capacitaciones, programas y actividades que fortalecen el liderazgo femenino y el emprendedurismo. Durante 2024 y 2025 la fundación expandió su alcance en toda la provincia, incluyendo acciones en San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Monteagudo, Concepción y zonas rurales donde la brecha digital sigue siendo un desafío.
El catálogo nace justamente de esa experiencia: talleres en los que muchas participantes no tenían redes sociales, no sabían cómo crearlas o incluso tenían dificultades básicas para conectarse a las capacitaciones online. La organización vio allí una demanda concreta: un espacio accesible para mostrarse y ser encontradas.
Cómo participar
La propuesta está abierta a emprendedoras, profesionales de todas las áreas, marcas, empresas y prestadoras de servicios. También permitirá la participación de varones, con la idea de ampliar la red y generar alianzas que impulsen un impacto colectivo.
La participación requiere una inversión anual que va de $15.000 a $35.000, un aporte que se destina directamente al sostenimiento de los programas educativos y comunitarios de la fundación.
Quienes formen parte del catálogo no se integran automáticamente a la fundación, pero sí acceden a un espacio confiable, con respaldo institucional y con oportunidades reales de posicionamiento.
El lanzamiento oficial del catálogo será el 26 de enero, y desde ese momento comenzará la difusión permanente en la web y las redes de Mujeres en Red.
Para sumarse, se puede completar el formulario: https://docs.google.com/forms/ o enviar un mensaje privado a las redes de la organización, donde el equipo de comunicación asiste a quienes tengan dudas o dificultades para cargar sus datos.
Un impulso para quienes recién empiezan
La iniciativa busca acompañar a quienes quieren crecer, pero no siempre cuentan con recursos, conocimientos digitales o espacios de promoción.
La lógica es simple: si la red se fortalece, también lo hacen las oportunidades de cada integrante. Y ese es el espíritu que Mujeres en Red intenta sostener hace más de una década.