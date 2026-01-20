Cómo usar Google Maps para encontrar trabajo según tu perfil y ubicación

Un mapa que abre puertas

Para quienes buscan trabajo en zonas específicas, priorizan la cercanía a su casa o necesitan identificar empresas de un rubro puntual, Google Maps se convierte en un aliado estratégico. Su ventaja principal es la posibilidad de encontrar organizaciones grandes y pequeñas que no publican búsquedas en portales, pero que sí reciben currículums por correo o directamente en sus oficinas.