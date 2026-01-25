¿Qué santo se celebra este 25 de enero? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

El Santoral Cristiano celebra hoy, 25 de enero, el Santo de San Bretanión, entre otros. San Bretanión, obispo de Tomis en el siglo IV, se mantuvo firme junto al clero en rechazar el arrianismo cuando el emperador Valente llegó a la ciudad exigiendo su adhesión. A pesar de ser castigado por su lealtad a la fe ortodoxa, el apoyo del pueblo impidió que el emperador tomara medidas en su contra. Falleció en el año 380.