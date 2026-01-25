¿Qué santo se celebra este 25 de enero? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

El Santoral Cristiano celebra hoy, 25 de enero, el Santo de San Bretanión, entre otros. San Bretanión, obispo de Tomis en el siglo IV, se mantuvo firme junto al clero en rechazar el arrianismo cuando el emperador Valente llegó a la ciudad exigiendo su adhesión. A pesar de ser castigado por su lealtad a la fe ortodoxa, el apoyo del pueblo impidió que el emperador tomara medidas en su contra. Falleció en el año 380.
¿Qué santos se celebran hoy 25 de enero?
El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Bretanión sino que también celebramos la onomástica de:
Agileo
Artemas
Elvira
Juventino
Palemón
Popón
Publio de Zeugma.
Lo más popular