Secciones
DeportesMotores

La vez que Kevin y Luciano Benavides escribieron una página histórica en el Transmontaña: así fue su paso por Tucumán

Los hermanos se quedaron con la general de la edición 2013, una victoria que rompió moldes y anticipó una trayectoria que años más tarde los llevaría a la élite mundial.

A TODA VELOCIDAD. Los salteños demostraron jerarquía en su paso por Tucumán hace 13 años | FOTO: San Pedro Extremo A TODA VELOCIDAD. Los salteños demostraron jerarquía en su paso por Tucumán hace 13 años | FOTO: San Pedro Extremo
Hace 3 Hs

Un recuerdo que toma fuerza con la consagración en el Dakar. Luciano y Kevin Benavides fueron los grandes protagonistas del Rally Transmontaña de Enduro 2013, una edición que quedó marcada como un punto de inflexión en la historia de la competencia. Los hermanos salteños, por entonces ya pilotos mundialistas y recientes representantes argentinos en los Six Days de Italia, se quedaron con la clasificación general y se convirtieron en el primer binomio de su provincia en lograrlo, en una carrera atravesada por condiciones excepcionales.

Aquella edición combinó varios factores poco habituales: un cambio de recorrido, un récord de participantes y un resultado que alteró el mapa histórico del Transmontaña. Después de más de dos décadas, la prueba inauguró una nueva largada en Vipos, modificando un esquema tradicional y renovando el desafío para todos los competidores.

El epicentro simbólico del evento estuvo en nuestra provincia, con la plaza Independencia como largada simbólica. Desde allí se proyectó una carrera que convocó a 698 participantes, una cifra inédita que superó ampliamente los registros de años anteriores y confirmó la magnitud que había alcanzado el Transmontaña dentro del calendario nacional del enduro.

En ese contexto, los Benavides impusieron un ritmo firme y sostenido que no dejó margen para discusiones. El recorrido entre Vipos y el valle de La Sala, en San Javier, fue completado en 2h 27’32”, un tiempo que les permitió quedarse con la general y escribir una página inédita para la competencia, basada más en la regularidad que en los golpes de efecto.

PURA DESTREZA. Los hermanos rompieron récords en el transmontaña 2013. PURA DESTREZA. Los hermanos rompieron récords en el transmontaña 2013.

La actuación de los hermanos fue leída, incluso en ese momento, como algo más que una victoria puntual. “Cumplimos con el objetivo de ser los primeros dos salteños en ganar la general del Transmontaña”, destacó Kevin tras la llegada, subrayando el valor simbólico del resultado. “Fue una carrera muy dura, con mucho polvo, pero hermosa por los lugares que recorrimos”, agregó, al describir la exigencia del trazado.

Con el paso de los años, aquel Transmontaña 2013 puede leerse hoy como una señal temprana que anticipó una trayectoria basada en método, adaptación y perseverancia.

Temas TucumánSaltaClub Tucumano de Enduro y Rescate
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Morir por nada
2

Morir por nada

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá
3

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas
4

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

Vargas Aignasse: Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad
5

Vargas Aignasse: "Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad"

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”
6

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

Más Noticias
Vargas Aignasse: Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad

Vargas Aignasse: "Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad"

Histórico: Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar en una definición para el infarto

Histórico: Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar en una definición para el infarto

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

Morir por nada

Morir por nada

Comentarios