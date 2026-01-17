La vez que Kevin y Luciano Benavides escribieron una página histórica en el Transmontaña: así fue su paso por Tucumán

Un recuerdo que toma fuerza con la consagración en el Dakar. Luciano y Kevin Benavides fueron los grandes protagonistas del Rally Transmontaña de Enduro 2013, una edición que quedó marcada como un punto de inflexión en la historia de la competencia. Los hermanos salteños, por entonces ya pilotos mundialistas y recientes representantes argentinos en los Six Days de Italia, se quedaron con la clasificación general y se convirtieron en el primer binomio de su provincia en lograrlo, en una carrera atravesada por condiciones excepcionales.