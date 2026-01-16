El Gobierno dio de baja a otras 24 prepagas y avanza en la depuración del sistema de salud

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en el reordenamiento del sistema de salud y dispuso el inicio del procedimiento de baja de otras 24 empresas de medicina prepaga que se encontraban registradas, pero no desarrollaban actividad efectiva. La decisión fue formalizada este viernes a través de la publicación de un edicto en el Boletín Oficial, a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud.