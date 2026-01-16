El Gobierno dio de baja a otras 24 prepagas y avanza en la depuración del sistema de salud

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en el reordenamiento del sistema de salud y dispuso el inicio del procedimiento de baja de otras 24 empresas de medicina prepaga que se encontraban registradas, pero no desarrollaban actividad efectiva. La decisión fue formalizada este viernes a través de la publicación de un edicto en el Boletín Oficial, a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Según informaron fuentes oficiales, las auditorías realizadas por el organismo detectaron que las empresas alcanzadas por la medida no contaban con afiliados, no brindaban prestaciones médicas y tampoco presentaban documentación respaldatoria que acreditara su funcionamiento. Se trataba, en la práctica, de firmas sin operatoria real dentro del sistema, publicó Infobae.
Este nuevo procedimiento se suma a la baja de otras tres prepagas dispuesta a comienzos de la semana. Con estas decisiones, el total de entidades eliminadas del Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud asciende a 139 en lo que va de la actual gestión, todas ellas sin actividad efectiva.
Un proceso de depuración del padrón
Desde la Superintendencia explicaron que el objetivo central del proceso es depurar el registro y contar con un padrón actualizado de agentes que efectivamente operen dentro del sistema de salud. El reordenamiento comenzó en los primeros meses de la gestión, luego de detectarse que la nómina oficial incluía un número significativo de entidades formalmente habilitadas, pero sin funcionamiento real.
En muchos casos, se trataba de empresas sin afiliados, sin estructura operativa y sin la presentación de la información básica exigida por la normativa vigente. Desde el organismo aclararon que las bajas no afectan a compañías que estén prestando servicios ni generan consecuencias para los usuarios del sistema.
Las empresas alcanzadas por la medida
El decreto publicado este viernes dio inicio al procedimiento administrativo de baja para los siguientes 24 agentes del seguro de salud:
Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana;
Mutual Persona John Deere Argentina;
Asistencia Mutual Aeronavegante;
Instituto Médico Asistencial IMA;
Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil;
Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina;
Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios;
Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre;
Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.;
Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios;
Asociación Mutual Intercooperativa;
Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada;
Instituto Materno Infantil S.A.;
Empy SRL;
Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación;
Austral Organización Médica Integral;
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.;
Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.;
IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.;
Cardio S.A.;
Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay;
Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba;
Plan Odontológico Integral S.A.;
Cámara de Tabaco de Misiones.
Sin impacto para los afiliados
Uno de los puntos que el Gobierno buscó aclarar es que la medida no tiene impacto sobre los afiliados del sistema de salud privado. Las empresas dadas de baja no contaban con beneficiarios registrados ni brindaban prestaciones al momento de las auditorías.
Desde la Superintendencia señalaron que la eliminación de agentes inactivos permite contar con información más precisa sobre el universo real de prestadores y fortalece los mecanismos de control y supervisión del sistema. Además, indicaron que el proceso de depuración continuará mientras se detecten entidades que no cumplan con los requisitos mínimos para operar como agentes del seguro de salud.
Las auditorías incluyeron la verificación de afiliados, la revisión de documentación contable y administrativa y la constatación de la prestación efectiva de servicios médicos. Fuentes del sector remarcaron que este reordenamiento del padrón es una condición necesaria para avanzar en otras políticas sanitarias y garantizar un registro transparente y actualizado.