Test de personalidad: elegí una opción y descubrí cómo expresás el amor sin darte cuenta

Estás abierto al amor pero a menudo te lleva más tiempo de lo esperable sentirte a gusto y cómodo con alguien. Mucho más si se trata de comprometerte. Tu lenguaje del amor es complejo pero siempre te movés desde el cuidado y la cautela para asegurarte de decir lo correcto y no generar falsas expectativas. Aunque esta cualidad no suele verse fácilmente, las personas terminan por agradecértelo.