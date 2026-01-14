Estudiantes festejó en Jujuy y llega afilado al duelo de esta noche ante Salta Basket

Estudiantes dio una auténtica muestra de carácter y buen básquet en tierras jujeñas. En la fecha 14 de la Conferencia Norte de la Liga Argentina, la "Cebra" superó con autoridad a Jujuy Básquet por 94 a 77, cimentando su victoria en un trabajo colectivo impecable de atrás hacia adelante que no le dio opciones al rival durante los 40 minutos.
El equipo orientado por Fabrizio Esposito impuso las condiciones desde el salto inicial, sin dejar dudas sobre su plan de juego. Con una intensidad defensiva asfixiante para cortar los circuitos del local y un alto volumen de juego para castigar el aro contrario, la visita estableció un parcial de 12-3 en apenas dos minutos que obligó al banco local a pedir tiempo muerto. Sin embargo, la tónica no cambió: de la mano de la conducción de Santiago Capelli y la solidez en la pintura de Joe Hampton el conjunto tucumano cerró el primer cuarto con un contundente 32-17 y, tras otro parcial favorable de arranque en el segundo periodo, se fue al descanso largo con una ventaja tranquilizadora de 57-39.
La clave de la noche pasó por el funcionamiento de equipo, convirtiendo a la ofensiva tucumana en un problema sin solución para la defensa local. La planilla final reflejó ese reparto de protagonismo con un dato demoledor: seis jugadores terminaron con doble dígito. El podio de goleadores fue compartido por Elias Cave, Capelli y Hampton, quienes aportaron 15 puntos cada uno, seguidos de cerca por Juan Cruz Rodríguez y Patricio Aranda con 11 unidades, y Federico Pedano con 10 tantos.
Si bien Jujuy intentó una reacción en el tercer parcial, Estudiantes mostró la madurez necesaria para sofocar la remontada. El conjunto de Esposito ajustó las marcas, volvió a encontrar respuestas en la zona pintada y clausuró el tercer capítulo 72-53, administrando la diferencia con inteligencia hasta el 94-77 final.
Con este resultado, Estudiantes se ubica décimo en la tabla de posiciones, con un saldo de siete victorias y ocho derrotas. La gira continúa sin descanso: la "Cebra" volverá a presentarse hoy a las 22 ante Salta Basket en el estadio Delmi, buscando extender su gran momento en la Liga Argentina.