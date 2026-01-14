Estudiantes festejó en Jujuy y llega afilado al duelo de esta noche ante Salta Basket

El equipo orientado por Fabrizio Esposito impuso las condiciones desde el salto inicial, sin dejar dudas sobre su plan de juego. Con una intensidad defensiva asfixiante para cortar los circuitos del local y un alto volumen de juego para castigar el aro contrario, la visita estableció un parcial de 12-3 en apenas dos minutos que obligó al banco local a pedir tiempo muerto. Sin embargo, la tónica no cambió: de la mano de la conducción de Santiago Capelli y la solidez en la pintura de Joe Hampton el conjunto tucumano cerró el primer cuarto con un contundente 32-17 y, tras otro parcial favorable de arranque en el segundo periodo, se fue al descanso largo con una ventaja tranquilizadora de 57-39.