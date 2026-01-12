Test de personalidad: elegí un sombrero y mirá qué piensan tus amigos sobre vos

Te admiran no solo por tu habilidad para captar miradas, sino también por la seguridad que transmitís en todo lo que hacés. Sos una fuente constante de creatividad, con una mente ágil y original que inspira a quienes te rodean. Siempre estás un paso adelante, y eso hace que tus amigos recurran a ti cuando necesitan ideas frescas o un nuevo enfoque.