Junior Arias aterrizó en Tucumán tras dejar el fútbol chileno y se refirió a su futuro en San Martín

El dilema, sin embargo, no pasa por su rendimiento reciente sino por el encaje en el nuevo plan. Puertas adentro, la idea del jugador sería rebajar su sueldo para intentar sostenerse como alternativa en el plantel, entendiendo el contexto y la necesidad de reordenamiento. A la vez, en las últimas horas se sumó un condimento que alimentó el debate: Nicolás “Fosa” Ferreyra, uno de los refuerzos, dejó entrever sus ganas de compartir vestuario con el centrodelantero, una señal de respaldo que no es menor dentro de un grupo que se está armando. Del otro lado, la postura que se desliza desde la CD es distinta: la intención sería renovar un préstamo en el exterior -con Palestino como opción- o directamente gestionar una venta, para liberar masa salarial y un cupo que el club considera clave para completar el armado.