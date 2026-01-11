“Vengo a darlo todo por este club”: el “9” que San Martín buscaba habló en su llegada a Tucumán

El viaje del atacante se dio tal como estaba programado. Pons salió a las 16.30 desde Aeroparque en el vuelo 3228 de JetSmart y aterrizó en el Aeropuerto “Benjamín Matienzo” poco antes de las 18. Tras retirar su equipaje, fue acompañado hasta la puerta de salida, en donde lo aguardaba el transfer que lo trasladó hasta el Hotel Bicentenario, lugar en el que se hospedará hasta encontrar una vivienda. A las 18.23 cruzó el hall principal del aeropuerto vestido con una remera Adidas gris y una gorra New Era de los New York Yankees, imagen que selló su llegada y que no pasó desapercibida para quienes estaban presentes.