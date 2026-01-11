“Vengo a darlo todo por este club”: el “9” que San Martín buscaba habló en su llegada a Tucumán

El “Santo” ya puede decir que encontró al “9” que tanto venía buscando. Después de semanas de negociaciones y expectativas crecientes, el delantero que debía llegar para resolver un puesto históricamente sensible finalmente puso un pie en la provincia. Facundo Pons arribó este domingo por la tarde a la provincia y comenzó a transitar sus primeras horas como refuerzo del equipo de Andrés Yllana, en una jornada que marcó un punto de inflexión en el mercado de pases y renovó la ilusión del hincha.
El viaje del atacante se dio tal como estaba programado. Pons salió a las 16.30 desde Aeroparque en el vuelo 3228 de JetSmart y aterrizó en el Aeropuerto “Benjamín Matienzo” poco antes de las 18. Tras retirar su equipaje, fue acompañado hasta la puerta de salida, en donde lo aguardaba el transfer que lo trasladó hasta el Hotel Bicentenario, lugar en el que se hospedará hasta encontrar una vivienda. A las 18.23 cruzó el hall principal del aeropuerto vestido con una remera Adidas gris y una gorra New Era de los New York Yankees, imagen que selló su llegada y que no pasó desapercibida para quienes estaban presentes.
A pesar del cansancio, el delantero se detuvo unos minutos para dialogar con LA GACETA y dejó en claro lo que representa este paso en su carrera. “Estoy muy contento. Considero que es un gran paso en mi carrera. San Martín es un club muy grande, así que vengo a darlo todo por esta camiseta y ojalá que se pueda dar un gran año”, expresó, con tono sereno pero convencido del desafío que asume.
El oriundo de Venado Tuerto (Santa Fe) reconoció que que el proyecto deportivo fue el que terminó inclinando la balanza. “Hablé bastante antes de venir. Me interesó desde que me llamaron, también hablé con Andrés y tenía otras ofertas que estaba evaluando. Cuando vi que avanzó de este lado, me interesó mucho y por eso estoy acá”, contó, dejando en evidencia la influencia directa del DT y del equipo que se está armando en La Ciudadela.
El atacante también se refirió a lo que significa volver al fútbol argentino luego de su paso por Chile. “Creo que tuve un buen año. Volver al fútbol argentino y a una categoría tan dura, pero hacerlo en un club como San Martín, me pone muy contento”, señaló, consciente de la exigencia que implica la Primera Nacional.
Este lunes, Pons tendrá una agenda cargada. Primero se someterá a la revisión médica y luego se dirigirá al complejo “Natalio Mirkin” para la presentación formal con el plantel profesional y la firma de su contrato. “Voy al hotel y mañana son los estudios, la firma y todo eso”, explicó el delantero, que espera sumarse rápidamente a los entrenamientos.
¿Qué le puede aportar Pons a San Martín?
Desde lo futbolístico, San Martín suma un delantero con recorrido y números que respaldan su llegada. Pons, de 30 años, viene de una última etapa con buenos registros repartidos entre Quilmes, Estudiantes de Río Cuarto, Arsenal, Defensores de Belgrano y Deportes Limache, de Chile. A lo largo de su carrera profesional disputó 159 partidos oficiales, en los que convirtió 43 goles y aportó cinco asistencias, estadísticas que lo posicionan como un atacante probado en del ascenso y con experiencia internacional.
En la temporada pasada de la Primera Nacional, fue protagonista con la camiseta de Defensores de Belgrano, en donde marcó siete goles en 16 partidos y se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del equipo. A mitad de 2025 emigró al fútbol chileno para sumarse a Deportes Limache y allí ratificó su eficacia: anotó nueve goles en 12 encuentros, cifras que lo volvieron a poner en el radar como un nueve confiable dentro del área. Su rendimiento despertó el interés de Ñublense y Deportes La Serena, aunque finalmente optó por regresar al país para asumir el desafío en San Martín.
Apodado “Tanque”, puede aportar presencia física, capacidad para jugar de espaldas al arco y una cuota de gol que el equipo venía necesitando para sostener partidos cerrados. “Ojalá que la valija venga cargada de goles”, dijo entre risas. “Esperemos que sea un año muy positivo en lo personal y en lo grupal”, concluyó.