Cayó desde una cascada en San Javier y fue rescatado tras un operativo de dos horas

El hombre quedó atrapado en una zona de difícil acceso, por lo que intervino el equipo de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena.

Bomberos Voluntarios de Yerba Bueba. Operativo de Rescate. Foto tomada de redes sociales.
El sábado por la tarde un hombre sufrió una caída desde la Cascada del Río Noque, ubicada en el Parque Sierra San Javier y, un grupo de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena debió trabajar casi dos horas para lograrlo.

El operativo de rescate en la selva de las Yungas se extendió debido a las dificultades que presenta el lugar. El hombre se encontraba en una zona pedregosa y de mucha humedad, “un sector de difícil acceso”, explicaron desde las redes sociales de Bomberos Voluntarios.

Tras la caída, los bomberos lograron inmovilizar a la víctima, quien sufrió politraumatismos y una lesión en el hombro izquierdo. Primero recibió atención médica del servicio de emergencias 107 y luego fue derivado al Centro de Salud para su recuperación. 

