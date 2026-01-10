LA GACETA entregó el calendario 2026 de San Martín de Tucumán

En su caso, el calendario funciona como un símbolo más dentro de una rutina que se repite fecha tras fecha: la visita al estadio, el ritual previo y la experiencia compartida con su hijo. “San Martín y mi hijo son lo que más amo en la vida, aunque a veces me hagan renegar”, bromeó. Cuando se le consultó qué sería de su vida si no pudiera ir más a alentar a su equipo, su respuesta fue tan tajante como ocurrente. “El día que San Martín no tenga hinchas será porque ya no estoy en este mundo. Yo nací, me crié y viviré el resto de mi vida con una única misión: alentarlo al ‘Santo’ y nada más”, finalizó.