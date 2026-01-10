Histórico batacazo en la FA Cup: un equipo de sexta división eliminó al campeón defensor

Del otro lado, el semblante de Oliver Glasner reflejaba la dureza de la derrota. El DT del Palace fue lapidario con sus dirigidos. "Felicito al rival porque nos ganaron bien, no tengo excusas. Hoy nos faltó jerarquía en todas las líneas: no ganamos un duelo individual, nos marcaron un gol de pelota parada de la forma más ingenua y jugamos sin alma. Si no generas peligro ni tienes rebeldía, pasan estas cosas. Perdimos porque fuimos un equipo sin calidad", sentenció.