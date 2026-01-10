Histórico batacazo en la FA Cup: un equipo de sexta división eliminó al campeón defensor
El humilde Macclesfield Town, dirigido por el hermano de Wayne Rooney, dio el golpe más grande en la historia del torneo al vencer 2-1 al Crystal Palace. El conjunto de la Premier League defendía la corona obtenida en la última edición.
El fútbol inglés fue testigo este sábado de un suceso que desafía cualquier lógica. El Macclesfield Town, equipo que milita en la sexta categoría (National League North), escribió la página más dorada de su historia al eliminar de la FA Cup al vigente campeón, el Crystal Palace.
La gesta no solo es épica por la diferencia de jerarquía, sino por el contexto: es la primera vez desde 1909 que un equipo "non-league" (fuera de las cuatro ligas profesionales principales) elimina al poseedor del trofeo. En el palco, como un hincha más, Wayne Rooney observó con orgullo cómo su hermano, John Rooney, conducía tácticamente esta hazaña sin precedentes.
Un golpe a la realidad de la Premier
El Palace de Oliver Glasner, que llegaba con el parche de campeón y un presente estable en la Premier League, nunca pudo adaptarse al ritmo de la sexta división. A los 42 minutos, un tiro libre al área encontró el cabezazo de Paul Dawson, quien dejó sin respuestas al arquero argentino Walter Benítez.
La sorpresa se transformó en estupor a los 60 minutos. Tras una serie de rebotes en el área chica, Isaac Buckley-Ricketts conectó un remate poco ortodoxo para estampar el 2-0 ante un Benítez totalmente desorientado. Sobre el final, un exquisito tiro libre de Yeremy Pino descontó para la visita, pero solo sirvió para maquillar el resultado. Tras ocho minutos de adición, el pitazo final desató una invasión de campo inmediata: miles de fanáticos cubrieron el césped para abrazar a sus nuevos héroes.
Tras la euforia, John Rooney, expresó sus sensaciones: "En el entretiempo les pedí que no se desesperaran, que manejaran los tiempos y que buscaran el segundo para liquidar el encuentro. Si soy sincero, esto supera mis expectativas, pero sentí que fuimos superiores. Siempre tienes ese 1% de esperanza de que sea tu día, pero lo que hicieron estos muchachos hoy fue una locura; ganamos con autoridad", analizó.
Del otro lado, el semblante de Oliver Glasner reflejaba la dureza de la derrota. El DT del Palace fue lapidario con sus dirigidos. "Felicito al rival porque nos ganaron bien, no tengo excusas. Hoy nos faltó jerarquía en todas las líneas: no ganamos un duelo individual, nos marcaron un gol de pelota parada de la forma más ingenua y jugamos sin alma. Si no generas peligro ni tienes rebeldía, pasan estas cosas. Perdimos porque fuimos un equipo sin calidad", sentenció.
Finalmente, Wayne Rooney, emocionado por el logro de su hermano, también analizó el partido. "Más allá del gran partido del Macclesfield, el Palace fue un desastre. En la Premier están acostumbrados al fútbol estético y prolijo, pero hoy se encontraron con un equipo que les propuso una batalla física, les dio una lección y no supieron cómo reaccionar. Mi hermano y sus jugadores demostraron un carácter espectacular", celebró.